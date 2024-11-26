Новоизбранный президент США Дональд Трамп практически выбрал команду. CNN анализирует, что почти все кандидатуры – ведущие консервативных каналов, особенно Fox News, звезды соцсетей, или они выступали на телевидении, защищая Трампа.

LIGA.net рассказывает коротко, кто есть кто в команде телезвезд Трампа.

Как Трамп формирует правительство шоуменов и телеведущих

Трамп взял двух звезд консервативного телеканала Fox News – Шона Даффи на должность министра транспорта и Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Пит Хегсет, которого Трамп избрал на должность министра обороны в Сенате (Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ)

Министром здравоохранения будет Мехмет Оза – врач, известный по шоу о здоровье продолжительностью 13 сезонов. Министром образования – Линда Мак-Мэн, спортсменка реслинга, которая с мужем основала компанию спортивных развлечений World Wrestling Entertainment.

Избранный Трампом посол в Израиль Майк Хакаби шесть лет был ведущим на Fox News.