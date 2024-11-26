Шоу Трампа. Почему новоизбранный президент США выбирает себе команду звезд телевидения
Новоизбранный президент США Дональд Трамп практически выбрал команду. CNN анализирует, что почти все кандидатуры – ведущие консервативных каналов, особенно Fox News, звезды соцсетей, или они выступали на телевидении, защищая Трампа.
LIGA.net рассказывает коротко, кто есть кто в команде телезвезд Трампа.
Как Трамп формирует правительство шоуменов и телеведущих
Трамп взял двух звезд консервативного телеканала Fox News – Шона Даффи на должность министра транспорта и Пита Хегсета на пост главы Пентагона.
Министром здравоохранения будет Мехмет Оза – врач, известный по шоу о здоровье продолжительностью 13 сезонов. Министром образования – Линда Мак-Мэн, спортсменка реслинга, которая с мужем основала компанию спортивных развлечений World Wrestling Entertainment.
Избранный Трампом посол в Израиль Майк Хакаби шесть лет был ведущим на Fox News.