Стоп-сигнал Вучичу, Нещасні американці, Як об’єднати фінанси з партнером. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Кому війна, кому прибутки. Європейські та американські судноплавні компанії заробили мільярди доларів, співпрацюючи з Росією, – розслідування (The Guardian)
- Прощання французьких мільйонів. У спробах стабілізувати країну Макрон ризикує спричинити "втечу" мільйонерів (The Telegraph)
- Стоп-сигнал Вучичу. Як трагедія на залізничній станції розхитала крісло під сербським президентом (CNN)
- Війни за рівність. Корпоративний сектор Америки розпочав розбірки з інклюзивними ініціативами попереднього уряду (The Economist)
- Заручники іміджу. ХАМАС використовує звільнення заручників у спробах поновити свій контроль у секторі Гази (The Jerusalem Post)
- Кімова турбота. Як північнокорейський лідер воює з культурою та інформацією, що просочується з-за кордону (The Spectator)
- Нова небесна загроза. Авіаперельотам може загрожувати падіння космічного сміття – дослідники (Space.com)
- Багаті та нещасні. Парадоксальне життя та побут сучасних американців (Independent)
- Гаманець на двох. На що звернути увагу, створюючи спільний бюджет із партнером (VOX)
- Капібара, любов моя. Хто він, найбільший у світі гризун, що став найпопулярнішим символом спокою та відпочинку (The New Yorker)