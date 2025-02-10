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У новому випуску:

- Кому війна, кому прибутки. Європейські та американські судноплавні компанії заробили мільярди доларів, співпрацюючи з Росією, – розслідування (The Guardian)

- Прощання французьких мільйонів. У спробах стабілізувати країну Макрон ризикує спричинити "втечу" мільйонерів (The Telegraph)

- Стоп-сигнал Вучичу. Як трагедія на залізничній станції розхитала крісло під сербським президентом (CNN)

- Війни за рівність. Корпоративний сектор Америки розпочав розбірки з інклюзивними ініціативами попереднього уряду (The Economist)

- Заручники іміджу. ХАМАС використовує звільнення заручників у спробах поновити свій контроль у секторі Гази (The Jerusalem Post)

- Кімова турбота. Як північнокорейський лідер воює з культурою та інформацією, що просочується з-за кордону (The Spectator)

- Нова небесна загроза. Авіаперельотам може загрожувати падіння космічного сміття – дослідники (Space.com)

- Багаті та нещасні. Парадоксальне життя та побут сучасних американців (Independent)

- Гаманець на двох. На що звернути увагу, створюючи спільний бюджет із партнером (VOX)

- Капібара, любов моя. Хто він, найбільший у світі гризун, що став найпопулярнішим символом спокою та відпочинку (The New Yorker).

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