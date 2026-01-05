Сенсаційний арешт Ніколаса Мадуро у Венесуелі знову розпалив страхи, що Дональд Трамп готовий перейти від слів до дій, а також застосувати силу до інших країн, до яких має претензії. За вихідні він двічі висловився про анексію Гренландії, що може розколоти НАТО та ЄС.

Які справжні наміри Трампа щодо найбільшого острова світу? LIGA.net перечитала Frankfurter Allgemeine Zeitung, Politico, Bloomberg, ВВС, Reuters, Euronews, CNBC і зробила три висновки.