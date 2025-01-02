Обраний президент Дональд Трамп заявив, що США мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які можна вирішити, повернувши контроль над Панамським каналом, купивши Гренландію, приєднавши Канаду як 51-й штат і атакувавши силами Америки наркокартелі в Мексиці.

Якщо у тоні щодо Канади відчувався тролінг, то щодо данського острова чи панамського об’єкта – ні. Заяви Трампа нагадують, що його версія "Америка понад усе" – це не про ізоляціонізм, а про експансіонізм і видає інстинкт Трампа-забудовника.

Тиск Трампа на партнерів – спроби отримати цілком конкретні вигоди, пояснює LIGA.net керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

Головна мета Трампа – показати, що він відрізняється від інших політиків США, додає LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон: "Його не стримують традиції і він робитиме божевільні вчинки".

На чому ґрунтуються територіальні претензії Трампа та чи наважиться він їх реалізувати – коротко.

Панамський канал: Чому Трамп хоче переграти угоду Картера

22 грудня 2024 року Трамп пригрозив повернути Панамський канал до США через "завищені збори" за прохід ним американських суден. Але не уточнив, яким чином.

За його словами, Панамський канал був переданий США під контроль Панами у 1977-му, за часів президента Джиммі Картера. "Якщо принципи цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, ми будемо вимагати, щоб Панамський канал повернули нам у повному обсязі й без питань", – заявив Трамп.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно підкреслює, що право власності на канал не обговорюється: "Кожен квадратний метр належать Панамі, й так буде далі".

"Побачимо", – відповідає обраний президент Америки.