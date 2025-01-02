Избранный президент Дональд Трамп заявил, что США испытывают проблемы с безопасностью и коммерческие интересы, которые можно решить, вернув контроль над Панамским каналом, купив Гренландию, присоединив Канаду как 51-й штат, и атаковав силами Америки наркокартели в Мексике.

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Если в тоне в отношении Канады ощущался тротлинг, то в отношении датского острова или панамского объекта нет. Заявления Трампа напоминают, что его версия "Америка превыше всего" – это не об изоляционизме, а об экспансионизме и выдает инстинкт Трампа-застройщика.

Давление Трампа на партнеров – попытки получить вполне конкретные выгоды, объясняет LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Главная цель Трампа – показать, что он отличается от других политиков США, добавляет аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон: "Его не сдерживают традиции и он будет совершать безумные поступки".

На чем основываются территориальные претензии Трампа и решится ли он их реализовать – коротко.

Панамский канал: Почему Трамп хочет переиграть соглашение Картера

22 декабря 2024 года Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в США из-за "завышенных сборов" за проход им американских судов. Но не уточнил, каким образом.

По его словам, Панамский канал был передан США под контроль Панамы в 1977-м, во времена президента Джимми Картера. "Если принципы этого великодушного жеста дарования не будут соблюдены, мы потребуем, чтобы Панамский канал вернули нам в полном объеме и без вопросов", – заявил Трамп.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркивает, что право собственности на канал не обсуждается: "Каждый квадратный метр принадлежат Панаме и так будет дальше".

"Увидим", – отвечает избранный президент Америки.