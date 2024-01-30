У СШA – чергова криза. Правова: влада Техасу забирає у федеральної контроль над кордоном з Мексикою. Міграційна: величезний потік нелегалів. Політична: посилення боротьби між республіканцями та демократами перед виборами. Все це віддаляє перспективи прийняття Конгресом допомоги Україні на $61 млрд.

"Маю підозру, що вся справа з кордоном крутиться навколо України, – каже LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон. – Дональд Трамп використовує тему, щоб завадити голосуванню, заблокувати допомогу для вас і дати Росії перемогти".

Що відбувається у Техасі та до чого тут Трамп – розбір LIGA.net.

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Техас проти Вашингтона. Що відбувається

Місцева влада і національна гвардія розтягнули 48 км колючого дроту на кордоні США з Мексикою, на ріці Ріо-Гранде (штат Техас), щоб стримати нелегальних мігрантів. Техасці не пускають до дроту федеральних прикордонників – ті зрізають дріт, щоб патрулювати кордон і рятувати нелегалів, які ризикують загинути.

У середині січня в річці потонули матір і двоє дітей.



Водночас з початку правління Джо Байдена, з січня 2021 року до грудня 2023 року, у СШA затримали понад 6,3 млн нелегалів.

700 хрестів в пам’ять про загиблих на кордоні (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)

22 січня Верховний суд вирішив, що Техас не має права встановлювати власні бар’єри на кордоні з Мексикою, а місцева влада повинна допустити туди федеральних агентів і зняти дріт, розповідає LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.

"Рішення суд ухвалив незначною більшістю: п'ять проти чотирьох суддів. Конфлікт триває навколо того, що Техас сам хоче контролювати кордон, а Вашингтон каже, що це їх виключне право. Зараз техасці заявляють, що все одно не пустять федеральних агентів", – каже Краєв.

Федеральна влада, за законом, відповідає майже за всі питання міграційної політики і може скасовувати відповідну політику штату.

Губернатор Техасу Грег Ебботт (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)

Після рішення суду губернатор Техасу Грег Ебботт опублікував заяву, де звинуватив федеральний уряд у порушенні "договору між США і штатами". Він пише, що має повноваження діяти всупереч Вашингтону, бо "оголосив про вторгнення і відповідно до конституційних повноважень Техасу має право захищатися".

По суті, назвати наплив нелегалів воєнним вторгненням у СШA – досить сумнівний правовий аргумент. Більше того, Еббот наказує відвозити нелегалів у штати, якими керують демократи.

"Думаю, українці можуть дати нам добре визначення, що таке вторгнення. Якщо кожен штат сам буде вирішувати міграційну політику, то поняття "Сполучені Штати" втрачає сенс, бо тоді у вас 50 країн", – каже міграційний юрист Девід Леопольд, пише The Hill.

Після рішення Верховного суду 25 губернаторів-республіканців висловили солідарність з Ебботтом: кажуть, це "захист громадян США від історичного рівня нелегальної імміграції, смертельних наркотиків, як то фентаніл, і терористів, які в'їжджають у країну".

Червоним – штати, які підтримали Техас (Колаж: Дарина Дмитренко/LIGA.net)

Деякі штати запропонували відправити свою нацгвардію до Техасу.

До напливу нелегалів причетні картелі, які за гроші возять мігрантів до кордону. Це збільшує злочинність у прикордонних штатах.

Табір нелегальних мігрантів в Ігл-Пасс, 21 грудня 2023 року (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)

"Більшість губернаторів за Еббота – зі штатів, що не на кордоні з Мексикою, – каже Краєв. – Це юридична криза між федеральною і регіональною владою: хто має відповідати за безпеку кордону".

Довідка Нелегальна міграція стала найдоступнішим способом потрапити в США. Нелегали подають прохання про притулок. Їм часто небезпечно повертатися назад, бо можуть вбити банди. Наплив величезний – зараз 3,3 млн заявок, які розглядають місяцями. Протягом цього часу люди живуть і працюють у США, а потім часто залишаються. У такій робочій силі зацікавлений американський бізнес, пише Нелегальна міграція стала найдоступнішим способом потрапити в США. Нелегали подають прохання про притулок. Їм часто небезпечно повертатися назад, бо можуть вбити банди. Наплив величезний – зараз 3,3 млн заявок, які розглядають місяцями. Протягом цього часу люди живуть і працюють у США, а потім часто залишаються. У такій робочій силі зацікавлений американський бізнес, пише CATO Institute

Як трампісти й демократи використовують кризу

Демократи закликають президента Джо Байдена обрати жорсткішу позицію. Відтак угода про посилення кордону, яка лежить у Конгресі й від якої, зокрема, республіканці узалежнили ухвалення пакета допомоги для України, стає ще віддаленішою.

Вірогідний кандидат від Республіканської партії в Білий дім Дональд Трамп тисне на законодавців своєї партії, щоб відхилили законопроєкт про міграцію, аби не дати політичних балів Байдену.

"Основний наратив Трампа – не допустити ухвалення закону про кордон. У законопроєкті враховані всі попередні вимоги трампістів до Байдена. Але вони не дають його ухвалити, щоб криза загострилася, а потім звинуватити в усьому Байдена", – констатує Краєв.

Трампісти в Палаті представників будуть звинувачувати Байдена у тому, що він нічого не зробив, щоб припинити кризу – б'ють по рейтингу перед виборами. Демократи хочуть швидше розв'язати проблему, але не можуть, додає він: "Демократи використовують ситуацію теж – показують, що зробили все, що могли. Бачите, опоненти блокують, бо для них власні рейтинги важливіші, ніж виборці".

Від кордону з Мексикою – до України: що не так

Законопроєкти про кордон і допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню вже не йдуть в одному пакеті, пояснює Краєв. Їх розносять на різні голосування та дні, але в усіх є чітке розуміння, що спочатку мають проголосувати саме кордон, тільки потім допомогу.

Від осені 2023 року команда Байдена просуває допомогу Україні. Спочатку – в пакеті з кордоном. Тармпісти відмовились.

"Тепер трампісти кажуть – голосуємо почергово, але ці речі взаємопов’язані. Бачимо раз у раз маніпуляції – немає чіткої позиції, чому вони мають чи не мають бути в пакеті, і за яких умов республіканці готові голосувати", – каже Краєв.

Сценарії розвитку ситуації

Краєв описує два сценарії, як може розвиватися ситуація в Конгресі.

Перший – трампівський. Республіканці далі не пропускають [допомогу], в усьому звинувачують Байдена. Ситуація загострюється. Жодного рішення, криза на кордоні поглиблюється, Україна зброю дуже довго не отримує", – каже Краєв.

Не факт, за словами експерта-міжнародника, що трампісти від цього виграють: "Кого вони намагаються і в чому переконати? Їх виборець вже переконаний, а демократичний – навпаки".

Другий – компромісний. "Спікер Палати представників Майк Джонсон зараз не в найкращому становищі. Трампісти хочуть його зняти, бо недостатньо радикальний. Інші республіканці – бо занадто радикальний. Рано чи пізно він піде на компроміс", – пояснює Краєв.

Тоді демократи підуть на ще більші поступки, вважає він. A трампістам доведеться поступитися та проголосувати.

Криза на кордоні негативно впливає на перспективи голосування щодо допомоги, погоджується в коментарі LIGA.net виконавчий директор міжнародного фонду Відродження Олександр Сушко.

"Що більше криз у внутрішніх справах США, то менше консолідованості щодо зовнішньої політики. Все більше боротьби, яка поглинає", – каже він.

Позаяк міграційні питання прив’язали до допомоги Україні з осені 2023 року, додаткова криза на кордоні додає конфліктності в політиці США та невизначеності для нас, пояснює експерт.

"Логіка політичної конкуренції в США все більше домінує над рештою – зовнішньою політикою та безпекою. Це те, про що Трамп казав: краще жодної угоди, ніж погана. Під поганою розуміє таку, яка підвищує рейтинг Байдена та демократів", – каже Сушко.

Переговори щодо вирішення міграційної кризи тривають, це дає шанс, що допомогу схвалять. Проте в останні дні ситуація загострилася через тиск Трампа на республіканців.

"Слова Джонсона, що міграційна угода, яку узгодили в Сенаті, – "мертва", не додають оптимізму", – переконаний Сушко.

Він дає третій, теж песимістичний сценарій: "Що ближче до виборів у СШA, то гірші шанси ухвалити важливий для нас документ. Але не хочу гадати. Ймовірність – 50 на 50".

Криза між Техасом і Вашингтоном, тиск Трампа на республіканців можуть дуже надовго відкласти важливу для України допомогу, підтверджує LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

"Техас – симптом більшої справи. Трамп будує кампанію навколо безпеки кордонів і нелегальної міграції. Його сигнал – не дати Байдену розв'язувати проблему", – додає Дікінсон.

Україна. Особиста вендета Трампа?

Позитивне голосування щодо України виглядає дуже складним.

"Маю підозру, що вся справа з кордоном крутиться навколо України, – каже Дікінсон. – Трамп використовує тему, щоб завадити голосуванню, заблокувати допомогу для вас і дати Росії перемогти".

Ніхто не знає напевне, чому Трамп так поводиться і які в нього відносини з Володимиром Путіним, пояснює аналітик.

"Оглядачі звертають увагу на теплі відносини між Трампом і Путіним у 2016-2017 роках, на зв’язки між росіянами та кампанією Трампа. Він робить все чіткіші кроки, щоб дати Росії перемогти. Особисто блокує допомогу Україні", – каже Дікінсон.

Дікінсон вважає, що існують спекуляції, чому Трамп так поводиться: чи росіяни можуть йому завдати шкоди, чи мають на нього компромат, чи просто йому подобається диктатор Путін. Aле точно є персональний фактор: Україна стала причиною імпічменту Трампа, пригадує Дікінсон: "Це може бути для нього особиста вендета".