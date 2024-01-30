Вендета Трампа в Техасе. Почему колючая проволока на Рио-Гранде важна для Украины
В США – очередной кризис. Правовой: власти Техаса забирают у федеральных контроль над границей с Мексикой. Миграционный: огромный поток нелегалов. Политическый: усиление борьбы между республиканцами и демократами перед выборами. Все это удаляет перспективы принятия Конгрессом помощи Украине на $61 млрд.
"Имею подозрение, что все дело с границей крутится вокруг Украины, – говорит LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. – Дональд Трамп использует тему, чтобы помешать голосованию, заблокировать помощь для вас и дать России победить".
Что происходит в Техасе и при чем здесь Трамп – разбор LIGA.net.
Техас против Вашингтона. Что происходит
Местные власти и национальная гвардия растянули 48 км колючей проволоки на границе США с Мексикой, на реке Рио-Гранде (штат Техас), чтобы сдержать нелегальных мигрантов. Техасцы не пускают к реке федеральных пограничников – те срезают проволоку, чтобы патрулировать границу, и спасать нелегалов, рискующих погибнуть.
В середине января в реке утонули мать и двое детей.
В то же время, с начала правления Джо Байдена, с января 2021 года по декабрь 2023 года, в США задержали более 6,3 млн нелегалов.
22 января Верховный суд решил, что Техас не имеет права устанавливать собственные барьеры на границе с Мексикой, а местные власти должны допустить туда федеральных агентов и снять проволоку, рассказывает LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.
Федеральные власти, по закону, отвечают почти за все вопросы миграционной политики и могут отменять соответствующую политику штата.
После решения суда губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал заявление, обвинившее федеральное правительство в нарушении "договора между США и штатами". Он пишет, что имеет полномочия действовать вопреки Вашингтону, потому что "объявил о вторжении и в соответствии с конституционными полномочиями Техаса имеет право защищаться".
По сути, назвать наплыв нелегалов военным вторжением в США достаточно сомнительный правовой аргумент. Более того, Эббот приказывает перевозить нелегалов в штаты, которыми руководят демократы.
"Думаю, украинцы могут дать нам хорошее определение, что такое вторжение. Если каждый штат сам будет решать миграционную политику, то понятие "Соединенные Штаты" теряет смысл, потому что тогда у вас 50 стран", – говорит миграционный юрист Дэвид Леопольд, пишет The Hill.
После решения Верховного суда 25 губернаторов-республиканцев выразили солидарность с Эбботтом: говорят, это "защита граждан США от исторического уровня нелегальной иммиграции, смертельных наркотиков, как фентанил, и въезжающих в страну террористов".
Некоторые штаты предложили отправить свою нацгвардию в Техас.
К наплыву нелегалов причастны картели, которые за деньги возят мигрантов к границе. Это увеличивает преступность в приграничных штатах.
"Большинство губернаторов за Эббота – из штатов, не на границе с Мексикой, – говорит Краев. – Это юридический кризис между федеральными и региональными властями: кто должен отвечать за безопасность границы".
Как трамписты и демократы используют кризис
Демократы призывают президента Джо Байдена занять более жесткую позицию. Следовательно, соглашение об усилении границы, которое лежит в Конгрессе, и от которого, в частности, республиканцы поставили в зависимость принятие пакета помощи для Украины, становится еще более отдаленным.
Самый возможный кандидат от Республиканской партии в Белый дом Дональд Трамп давит на законодателей своей партии, чтобы отклонили законопроект о миграции, чтобы не дать политических баллов Байдену.
Трамписты в Палате представителей будут обвинять Байдена в том, что он ничего не сделал, чтобы разрешить кризис – бьют по рейтингу перед выборами. Демократы хотят быстрее решить проблему, но не могут, добавляет он: "Демократы используют ситуацию тоже – показывают, что сделали все, что могли. Видите, оппоненты блокируют, потому что для них собственные рейтинги важнее избирателей".
От границы с Мексикой – до Украины: что не так
Законопроекты о границе и помощи Украине, Израилю и Тайваню уже не идут в одном пакете, объясняет Краев. Их разносят на разные голосования и дни, но у всех есть четкое понимание, что сначала должны проголосовать именно границу, только потом помощь.
С осени 2023 года команда Байдена оказывает помощь Украине. Сначала – в пакете с границей. Тармписты отказались.
"Теперь трамписты говорят – давайте голосуем поочередно, но эти вещи взаимосвязаны. Видим раз за разом манипуляции – нет четкой позиции, почему должны, или не должны они идти пакетом, и при каких условиях республиканцы готовы голосовать", – говорит Краев.
Сценарии развития ситуации
Краев описывает два сценария, как может развиваться ситуация в Конгрессе.
Первый – трамповский. Республиканцы дальше не пропускают [помощь], во всем обвиняют Байдена. Ситуация накаляется. Никакого решения кризис на границе ухудшается, Украина оружие очень долго не получает", – говорит Краев.
Не факт, по словам эксперта-международника, что трамписты от этого выиграют: "Кого они пытаются и в чем убедить? Их избиратель уже убежден, а демократический – наоборот".
Второй – компромиссный. "Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сейчас не в лучшем положении. Трамписты хотят его снять, потому что недостаточно радикальный. Для других республиканцев – слишком радикальный. Рано или поздно он пойдет на компромисс", – объясняет Краев.
Тогда демократы пойдут еще больше на уступки, считает он. А трампистам придется уступить и проголосовать.
Кризис на границе негативно влияет на перспективы голосования по поводу помощи, соглашается в комментарии LIGA.net исполнительный директор международного фонда Відродження Александр Сушко.
Поскольку миграционные вопросы привязали к помощи Украины с осени 2023 года, дополнительный кризис на границе добавляет конфликтность в политике США и неопределенность для нас, объясняет эксперт.
"Логика политической конкуренции в США все больше доминирует над всем остальным – внешней политикой и безопасностью. Это то, о чем Трамп говорил: лучше никакого соглашения, чем плохое. Под плохим понимает такое, которое повышает рейтинг Байдена и демократов", – говорит Сушко.
Переговоры по разрешению миграционного кризиса продолжаются, что дает шанс на приятия помощи. Однако в последние дни ситуация обострилась из-за давления Трампа на республиканцев.
"Слова Джонсона, что миграционное соглашение, которое согласовали в Сенате – "мертво", не добавляют оптимизма", – убежден Сушко.
Он дает третий, также пессимистический сценарий: "Чем ближе к выборам в США, тем хуже шансы принять важный для нас документ. Но не хочу гадать. Вероятность – 50 на 50".
Кризис между Техасом и Вашингтоном, давление Трампа на республиканцев могут очень надолго отложить важную для Украины помощь, подтверждает LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
"Техас – симптом дела побольше. Трамп строит кампанию вокруг безопасности границ и нелегальной миграции. Его сигнал – не дать Байдену решать проблему", – добавляет Дикинсон.
Украина. Личная вендета Трампа?
Позитивное голосование по Украине выглядит очень сложным.
"Подозреваю, что все дело с границей крутится вокруг Украины, – говорит Дикинсон. – Трамп использует тему, чтобы помешать голосованию, заблокировать помощь для вас и дать России победить".
Никто не знает, почему Трамп так себя ведет, и какие у него отношения с Владимиром Путиным, объясняет аналитик.
Дикинсон считает, что существуют спекуляции на тему, почему Трамп так себя ведет: или россияне могут ему повредить, или имеют на него компромат, или просто ему нравится диктатор Путин. Но точно есть персональный фактор: Украина стала причиной импичмента Трампа, вспоминает Дикинсон: "Это может быть для него личная вендетта".