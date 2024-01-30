Содержание:
  1. Техас против Вашингтона. Что происходит
  2. Как трамписты и демократы используют кризис
  3. От границы с Мексикой – до Украины: что не так
  4. Сценарии развития ситуации
  5. Украина. Личная вендета Трампа?

В США – очередной кризис. Правовой: власти Техаса забирают у федеральных контроль над границей с Мексикой. Миграционный: огромный поток нелегалов. Политическый: усиление борьбы между республиканцами и демократами перед выборами. Все это удаляет перспективы принятия Конгрессом помощи Украине на $61 млрд.

"Имею подозрение, что все дело с границей крутится вокруг Украины, – говорит LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. – Дональд Трамп использует тему, чтобы помешать голосованию, заблокировать помощь для вас и дать России победить".

Что происходит в Техасе и при чем здесь Трамп – разбор LIGA.net.

Техас против Вашингтона. Что происходит

Местные власти и национальная гвардия растянули 48 км колючей проволоки на границе США с Мексикой, на реке Рио-Гранде (штат Техас), чтобы сдержать нелегальных мигрантов. Техасцы не пускают к реке федеральных пограничников – те срезают проволоку, чтобы патрулировать границу, и спасать нелегалов, рискующих погибнуть.

В середине января в реке утонули мать и двое детей.

В то же время, с начала правления Джо Байдена, с января 2021 года по декабрь 2023 года, в США задержали более 6,3 млн нелегалов.

700 хрестів в пам’ять про загиблих на кордоні (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)
700 крестов в память о погибших на границе (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)

22 января Верховный суд решил, что Техас не имеет права устанавливать собственные барьеры на границе с Мексикой, а местные власти должны допустить туда федеральных агентов и снять проволоку, рассказывает LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

"Решение суд принял незначительным большинством: пять против четырех судей. Конфликт продолжается вокруг того, что Техас сам хочет контролировать границу, а Вашингтон говорит, что это их исключительное право. Сейчас техасцы заявляют, что все равно не пустят федеральных агентов", – говорит Краев.

Федеральные власти, по закону, отвечают почти за все вопросы миграционной политики и могут отменять соответствующую политику штата.

Губернатор Техасу Грег Ебботт (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)
Губернатор Техаса Грег Эбботт (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)

После решения суда губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал заявление, обвинившее федеральное правительство в нарушении "договора между США и штатами". Он пишет, что имеет полномочия действовать вопреки Вашингтону, потому что "объявил о вторжении и в соответствии с конституционными полномочиями Техаса имеет право защищаться".

По сути, назвать наплыв нелегалов военным вторжением в США достаточно сомнительный правовой аргумент. Более того, Эббот приказывает перевозить нелегалов в штаты, которыми руководят демократы.

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"Думаю, украинцы могут дать нам хорошее определение, что такое вторжение. Если каждый штат сам будет решать миграционную политику, то понятие "Соединенные Штаты" теряет смысл, потому что тогда у вас 50 стран", – говорит миграционный юрист Дэвид Леопольд, пишет The Hill.

После решения Верховного суда 25 губернаторов-республиканцев выразили солидарность с Эбботтом: говорят, это "защита граждан США от исторического уровня нелегальной иммиграции, смертельных наркотиков, как фентанил, и въезжающих в страну террористов".

Червоним – штати, які підтримали Техас (Колаж: Дарина Дмитренко/LIGA.net)
Красным – штаты, поддержавшие Техас (Коллаж: Дарья Дмитренко/LIGA.net)

Некоторые штаты предложили отправить свою нацгвардию в Техас.

К наплыву нелегалов причастны картели, которые за деньги возят мигрантов к границе. Это увеличивает преступность в приграничных штатах.

Табір нелегальних мігрантів в Ігл-Пасс, 21 грудня 2023 року (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)
Лагерь нелегальных мигрантов в Игл-Пасс, 21 декабря 2023 года (Фото: Adam Davis/EPA-EFE)

"Большинство губернаторов за Эббота – из штатов, не на границе с Мексикой, – говорит Краев. – Это юридический кризис между федеральными и региональными властями: кто должен отвечать за безопасность границы".

Справка
Нелегальная миграция стала самым доступным способом попасть в США. Нелегалы подают просьбу об убежище. Им часто опасно возвращаться назад, потому что могут убить банды. Наплыв огромен – сейчас 3,3 млн заявок, рассматриваемых месяцами. В это время люди живут и работают в США, а затем часто остаются. В такой рабочей силе заинтересован американский бизнес, пишет CATO Institute.

Как трамписты и демократы используют кризис

Демократы призывают президента Джо Байдена занять более жесткую позицию. Следовательно, соглашение об усилении границы, которое лежит в Конгрессе, и от которого, в частности, республиканцы поставили в зависимость принятие пакета помощи для Украины, становится еще более отдаленным.

Самый возможный кандидат от Республиканской партии в Белый дом Дональд Трамп давит на законодателей своей партии, чтобы отклонили законопроект о миграции, чтобы не дать политических баллов Байдену.

"Основной нарратив Трампа – не допустить принятия закона о границе. В законопроекте учтены все предыдущие требования трампистов к Байдену. Но они не дают его принять, чтобы кризис обострился, а затем обвинить во всем Байдена", – констатирует Краев.

Трамписты в Палате представителей будут обвинять Байдена в том, что он ничего не сделал, чтобы разрешить кризис – бьют по рейтингу перед выборами. Демократы хотят быстрее решить проблему, но не могут, добавляет он: "Демократы используют ситуацию тоже – показывают, что сделали все, что могли. Видите, оппоненты блокируют, потому что для них собственные рейтинги важнее избирателей".

От границы с Мексикой – до Украины: что не так

Законопроекты о границе и помощи Украине, Израилю и Тайваню уже не идут в одном пакете, объясняет Краев. Их разносят на разные голосования и дни, но у всех есть четкое понимание, что сначала должны проголосовать именно границу, только потом помощь.

С осени 2023 года команда Байдена оказывает помощь Украине. Сначала – в пакете с границей. Тармписты отказались.

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"Теперь трамписты говорят – давайте голосуем поочередно, но эти вещи взаимосвязаны. Видим раз за разом манипуляции – нет четкой позиции, почему должны, или не должны они идти пакетом, и при каких условиях республиканцы готовы голосовать", – говорит Краев.

Сценарии развития ситуации

Краев описывает два сценария, как может развиваться ситуация в Конгрессе.

Первый – трамповский. Республиканцы дальше не пропускают [помощь], во всем обвиняют Байдена. Ситуация накаляется. Никакого решения кризис на границе ухудшается, Украина оружие очень долго не получает", – говорит Краев.

Не факт, по словам эксперта-международника, что трамписты от этого выиграют: "Кого они пытаются и в чем убедить? Их избиратель уже убежден, а демократический – наоборот".

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Второй – компромиссный. "Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сейчас не в лучшем положении. Трамписты хотят его снять, потому что недостаточно радикальный. Для других республиканцев – слишком радикальный. Рано или поздно он пойдет на компромисс", – объясняет Краев.

Тогда демократы пойдут еще больше на уступки, считает он. А трампистам придется уступить и проголосовать.

Кризис на границе негативно влияет на перспективы голосования по поводу помощи, соглашается в комментарии LIGA.net исполнительный директор международного фонда Відродження Александр Сушко.

"Чем больше кризисов во внутренних делах США, тем меньше консолидированности в отношении внешней политики. Все больше поглощающей борьбы", – говорит он.

Поскольку миграционные вопросы привязали к помощи Украины с осени 2023 года, дополнительный кризис на границе добавляет конфликтность в политике США и неопределенность для нас, объясняет эксперт.

"Логика политической конкуренции в США все больше доминирует над всем остальным – внешней политикой и безопасностью. Это то, о чем Трамп говорил: лучше никакого соглашения, чем плохое. Под плохим понимает такое, которое повышает рейтинг Байдена и демократов", – говорит Сушко.

Переговоры по разрешению миграционного кризиса продолжаются, что дает шанс на приятия помощи. Однако в последние дни ситуация обострилась из-за давления Трампа на республиканцев.

"Слова Джонсона, что миграционное соглашение, которое согласовали в Сенате – "мертво", не добавляют оптимизма", – убежден Сушко.

Он дает третий, также пессимистический сценарий: "Чем ближе к выборам в США, тем хуже шансы принять важный для нас документ. Но не хочу гадать. Вероятность – 50 на 50".

Кризис между Техасом и Вашингтоном, давление Трампа на республиканцев могут очень надолго отложить важную для Украины помощь, подтверждает LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

"Техас – симптом дела побольше. Трамп строит кампанию вокруг безопасности границ и нелегальной миграции. Его сигнал – не дать Байдену решать проблему", – добавляет Дикинсон.

Украина. Личная вендета Трампа?

Позитивное голосование по Украине выглядит очень сложным.

"Подозреваю, что все дело с границей крутится вокруг Украины, – говорит Дикинсон. – Трамп использует тему, чтобы помешать голосованию, заблокировать помощь для вас и дать России победить".

Никто не знает, почему Трамп так себя ведет, и какие у него отношения с Владимиром Путиным, объясняет аналитик.

"Обозреватели обращают внимание на теплые отношения между Трампом и Путиным в 2016-2017 годах, на связи между россиянами и кампанией Трампа. Он делает все более четкие шаги, чтобы дать России победить. Лично блокирует помощь Украине", – говорит Дикинсон.

Дикинсон считает, что существуют спекуляции на тему, почему Трамп так себя ведет: или россияне могут ему повредить, или имеют на него компромат, или просто ему нравится диктатор Путин. Но точно есть персональный фактор: Украина стала причиной импичмента Трампа, вспоминает Дикинсон: "Это может быть для него личная вендетта".

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