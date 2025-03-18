Наймасштабніші в історії країни антиурядові акції протесту відбулися 15 березня в столиці Сербії Белграді – до 325 000 людей вийшли проти корупції і зловживань владою з боку президента Александара Вучича та його уряду.

Першопричиною для акцій, що тривають п’ятий місяць, став обвал бетонного накриття у щойно відремонтованому вокзалі міста Новий Сад 1 листопада 2024-го, внаслідок чого загинули 15 осіб. Першими вийшли студенти, до яких долучилися інші верстви.

Сербська опозиція – слабка й розділена, тож навряд чи скористається ситуацією. Тому Вучич спробує просто випустити пар, провести дострокові парламентські вибори чи референдум про довіру собі, пояснює ситуацію LIGA.net засновниця Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.

База Вучича – село і менш освічене населення, а опозиції – місто. Не всі, хто підтримує протести, підтримують опозицію. На вулиці виходять і прихильники влади, каже LIGA.net професор політології Белградського університету Душан Спасоєвич.

LIGA.net розбиралася, як розділене сербське суспільство, які технології застосовує влада і чому просуває російські наративи про "кольорові революції" та Майдан.