Самые масштабные в истории страны антиправительственные акции протеста прошли 15 марта в столице Сербии Белграде – до 325 000 человек вышли против коррупции и злоупотреблений властью со стороны президента Александра Вучича и его правительства.

Первопричиной для акций, продолжающихся пятый месяц, стал обвал бетонного накрытия в только что отремонтированном вокзале города Новый Сад 1 ноября 2024-го, в результате чего погибли 15 человек. Первыми вышли студенты, к ним присоединились другие слои.

Сербская оппозиция – слабая и разделенная, поэтому вряд ли воспользуется ситуацией. Поэтому Вучич попытается просто выпустить пар, провести досрочные парламентские выборы или референдум о доверии себе, объясняет ситуацию LIGA.net основательница Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич.

База Вучича – село и менее образованное население, а оппозиции – город. Не все, поддерживающие протесты, поддерживают оппозицию. На улицы выходят и приверженцы власти, говорит LIGA.net профессор политологии Белградского университета Душан Спасоевич.

LIGA.net разбиралась, как разделено сербское общество, какие технологии применяет власть и почему продвигает российские нарративы о "цветных революциях" и Майдане.