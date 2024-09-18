По всьому Лівану у вівторок, 17 вересня, одночасно вибухнули близько 3000 пейджерів бойовиків терористичного руху Хезболла – за даними медіа, це справа рук ізраїльтян. Поранені 2800 осіб, 11 загинули. Операція може бути передвісником вторгнення Ізраїлю в Ліван та демонструє проникнення ізраїльтян у ворожі структури.

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Вже 11 місяців Хезболла та Ізраїль обмінюються ударами ракетами та артилерією.

Як вдалася така складна операція: LIGA.net прочитала The Financial Times, Bloomberg, New York Times, Reuters, The Economist, The Guardian та зібрала найцікавіше.

ДОПОВНЕНО. Після виходу цього тексту західні медіа повідомили про нову хвилю вибухів техніки ввечері 18 вересня у Лівані – рацій, телефонів, ноутбуків, електроскутерів. Відомо, що на півдні Лівану та в передмістях Бейрута здетонували портативні радіостанції, які використовує Хезболла. Десятки людей поранені.