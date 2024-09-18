По всему Ливану во вторник, 17 сентября, одновременно взорвались около 3000 пейджеров боевиков террористического движения Хезболла – по данным медиа, это дело рук израильтян. Ранены 2800 человек, 11 погибли. Операция может быть предвестником вторжения Израиля в Ливан и показывает проникновение израильтян во враждебные структуры.

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Уже 11 месяцев Хезболла и Израиль обмениваются ударами ракетами и артиллерией.

Как удалась такая сложная операция: LIGA.net прочитала The Financial Times, Bloomberg, New York Times, Reuters, The Economist, The Guardian и собрала самое интересное.