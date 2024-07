Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас ми доберемо і відфільтруємо найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі.

У новому випуску:

- Передвісник ескалації. Чи означає замах на Трампа початок нового – більш небезпечного – етапу передвиборчих перегонів (The Atlantic)



- Забуті революціонери. Чому літні представники кубинського революційного покоління почуваються покинутими у суспільстві, яке вони ж і створили (The Guardian)



- Крадії доступного житла. Чому міста по всьому світі відмовляються від сервісів короткострокової оренди (Bloomberg)



- Несподіваний порушник. У НАТО конфлікт з Канадою – її звинувачують у недостатніх видатках на оборону (Politico)



- Мʼясо з лабораторії. Поки це виглядає як дивне рожеве желе, але науковці кажуть, що новий продукт – це революція (CNN)



- Моллівуд кидає виклик. Як невелика індійська кіноіндустрія виступила на противагу гіганту-Боллівуду і чому вони зробили ставку на кіно для всіх і про всіх (The Economist)



- Загроза диктатору. Хто така Марія Коріна Мачадо – головна опонентка президента Венесуели Ніколаса Мадуро (Bloomberg)



- Марні Excalibur. Захід міг би дуже пишатися тим, що високотехнологічна американська зброя працює проти Росії. Але насправді – ні. Чому? (The Wall Street Journal)



- Виток війни. Що ми знаємо про арсенал Хезболли. І чи можливе розгортання нового фронту в Ізраїлі (The Washington Post)



- Магніт Мар-а-Лаго. Як резиденція Трампа на курорті стала центром тяжіння для крайніх республіканців (The New York Times)







ПЕРЕДВІСНИК ЕСКАЛАЦІЇ

Чи означає замах на Трампа початок нового – ще більш небезпечного – етапу передвиборчих перегонів

Колишній президент США Дональд Трамп постраждав під час стрілянини на передвиборчому мітингу у Пенсільванії, де закликав обрати його наступним очільником держави. Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що куля поцілила йому у вухо, а правоохоронці повідомили, що стрілець вистрелив у нього кілька разів. У заяві його передвиборчої кампанії сказано, що з Трампом усе гаразд і його обстежують у місцевому медичному закладі, пише The Atlantic.

Мітинг передчасно завершився, людей евакуювали. Президент Джо Байден заявив, що його поінформували про інцидент. "В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як нація, щоб засудити це", – сказав Байден.

Схоже, що цей інцидент – передвісник ескалації в і так надзвичайно напруженому виборчому циклі. Трамп лідирує в опитуваннях – хоча його передвиборча кампанія зосереджена на відплаті своїм політичним опонентам; а ще він пообіцяв бути диктатором у перший день свого повернення до Овального кабінету. Водночас статус Байдена як кандидата від Демократичної партії – під великим питанням.

Під час передвиборчих мітингів Трампа часто траплялися випадки насильства або загрози його застосування, хоча в минулому вони не були спрямовані саме проти кандидата у президенти. Зазвичай зазнавали нападів якраз противники Трампа, які демонстративно виступали проти нього. Та й сам Трамп це заохочував.

Найсерйозніший випадок політичного насильства в новітній історії Америки стався 6 січня 2021 року після мітингу Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія, коли натовп, підбурюваний Трампом, напав на Капітолій США, зірвавши засідання Конгресу.

Цей інцидент – один з низки відомих випадків політичного насильства в Сполучених Штатах. У червні 2017 року терорист відкрив вогонь по членах Конгресу, які тренувалися перед щорічним бейсбольним матчем. За два місяці неонацисти лютували вулицями Шарлотсвілла, штат Вірджинія, було вбито одну жінку. Кілька чоловіків були засуджені за змову 2020 року з метою викрадення губернатора штату Мічиган Гретхен Вітмер. У 2022 році чоловіка заарештували за змову з метою вбивства судді Верховного суду Бретта Кавано. Показово, що зростає кількість американців, які кажуть, що політичне насильство часом виправдане.

"Останніми роками американці ступили на найгірший сценарій, за яким крайній розкол країни, що зростає, призведе до другої громадянської війни. Але те, що країна переживає зараз – і, ймовірно, продовжуватиме відчувати протягом покоління чи більше, – це щось інше. Форма екстремізму, з якою ми стикаємося – це нова фаза внутрішнього терору, яка характеризується радикальними особами зі змінною ідеологією, готовими вбивати своїх політичних ворогів. Якщо його не зупинити, він обіцяє еру сповільненої анархії", – каже політологиня Адрієн ЛаФранс.

Те, що станеться після інциденту з Трампом, багато в чому залежатиме від того, які подробиці з’являться про цю стрілянину. Важливо й те, як відреагують політики. Багато з них уже виступили із засудженням насильства та з молитвами за Трампа.

ЗАБУТІ РЕВОЛЮЦІОНЕРИ

Чому літні представники кубинського революційного покоління почуваються покинутими у суспільстві, яке вони ж і створили

Марта Ортега стоїть у черзі за фаршем. Їй 80, у неї остео- і ревматоїдний артрит, через що вона волочить ступню, але жінка все одно намагається виглядати сильною. Ще п'ять років тому Ортега працювала портьє в місцевому офісі комуністичної партії Куби. Її пенсія становить 1575 песо на місяць, але за останні три роки інфляція знизила її вартість до менш ніж 5 доларів. Ортега каже: намагається балансувати й витрачати ці гроші і на їжу, і на ліки.

Марта – одна з багатьох літніх кубинців, що опинилися в злиднях у той час, як комуністична держава, яка бореться з глибокою економічною кризою, повертається до приватного підприємництва, пише The Guardian.

А колись революційному поколінню Куби за його безкорисливу відданість суспільству обіцяли субсидоване харчування та медичне обслуговування "від колиски до могили". Та нині приватні магазини з’являються по всьому Карибському острову, а заклади, що пропонують субсидовані державою пайки, стають все більш порожніми. Чимало літніх людей шоковані тим, як швидко про них забула революція, якій вони присвятили себе, – і сталося це в той момент, коли вони виявилися найбільш вразливими.

Перемога революції 1959 року збільшила очікувану тривалість життя населення до 70 років. Зараз люди старше 60 років становлять 22,6% населення Куби, з них 221 000 проживають самотньо, переважно жінки. Ці тенденції посилює і відтік молоді.

Оскільки економіка скорочується, кубинці приєднуються до руху мігрантів з Латинської Америки, що прямують до кордону США, або знаходять способи перебратися до Європи. Оцінки різняться, але попередньо населення острова впало значно нижче позначки в 11 мільйонів, зафіксованих у переписі 2012 року.

81-річний Карлос Альсугарай, колишній посол та член комуністичної партії, каже: найжахливіше для його покоління – те, що їхні діти перебувають за межами Куби, і старші люди залежні від них фінансово. "У моєму житті було дві професії, обидві служили уряду кубинської революції. Це і 35-річний термін роботи в міністерстві закордонних справ, і 15 років професорства в університеті. І тепер я отримую 2330 песо [$6,50] на місяць", – каже Альсугарай. Уряд тим часом удає, що жодної проблеми немає, каже він.

Доктор Альберто Фернандес Секо очолює відділ літніх людей, соціальної допомоги та психічного здоров’я в міністерстві охорони здоров’я. Він стверджує, що Куба з її "високим рівнем освіти, збалансованим харчуванням, спортом і доступом до культури" залишається кращою для вирішення "глобальної проблеми" старіння, ніж інші країни. Він розповідає про історичні зусилля, яких Куба докладає для догляду за людьми літнього віку: існує 304 Casas de Abuelos – центрів приймання, де вони можуть зустрітися, отримати їжу та медичну консультацію. І 158 будинків опіки пропонують ліжка для найбільш нужденних.

Він заперечує, що все менше людей відвідує Casas de Abuelos, оскільки ціни зростають, і що ліжок у будинках для догляду меншає. Елейн Акоста, соціологиня і засновниця організації Cuido 60, яка вивчає умови життя людей літнього віку на Кубі, з Міжнародного університету Флориди, каже: сім’ї експатріантів знають, що 10% їхніх гонорарів перерозподіляються на потреби центрів для догляду, але отриманих грошей все одно надто мало, щоб розв'язати проблему. "Більшою проблемою є те, що організації громадянського суспільства, які могли б допомогти, не можуть отримати гроші від фондів з-за кордону", – каже вона.

Фернандес Секо каже, що уряд тим часом розширює права людей похилого віку, включно з правом не виходити на пенсію: "Якщо ви маєте належну розумову та фізичну форму, ви можете продовжувати працювати, отримувати пенсію та зарплату".

КРАДІЇ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

Чому міста по всьому світі відмовляються від сервісів короткострокової оренди

По всьому світі міста взялися запроваджувати суворіші правила для короткострокової оренди нерухомості. Уся річ у тім, що короткострокові бронювання, які пропонують Airbnb і Vrbo – менше ніж на місяць – зменшують пропозицію довгострокової оренди на місцевих ринках. Ці сервіси звинувачують у загостренні житлової кризи, завищенні орендної плати та загрозі для достатньої кількості робочих місць. Словом, усе це – перешкода для доступного житла, стверджує влада міст.

Логічно: коли значна частина місцевого житла призначена саме для туристів, то істотно менше опцій залишається для постійних жителів, пише Bloomberg.

Критики сервісів короткострокової оренди наполягають, що їхня популярність заохочує рієлторські компанії та заможних інвесторів скуповувати кілька об’єктів нерухомості, зокрема в одній будівлі – і перетворювати їх на де-факто готелі.

На більшості туристичних напрямків власники збагнули, що реально можуть заробити більше, здаючи житло мандрівникам на кілька ночей за раз, а не економним орендарям на рік чи два. Візьмімо Маямі: там, за даними AirDNA, аналітичної компанії з питань оренди, оголошення на Airbnb і Vrbo пропонують апартаменти у середньому за $309 за ніч, тоді як довгострокова оренда приносить хіба $109 за ніч.

А у Барселоні, яка має понад 10 000 зареєстрованих об’єктів нерухомості для відпочинку, орендна плата зросла на 68% за останнє десятиліття. Це не єдина скарга барселонців: місто, яке у 2023 році відвідало 16 млн людей, потерпає через перенаселення. Доводиться шукати способи протистояти цьому. Нью-Йорк, скажімо, намагається "відбити" інвесторів у нерухомість, вимагаючи, щоб власники будинків займали житло разом зі своїми гостями. Подібним чином пляжне містечко Санта-Моніка у штаті Каліфорнія дозволяє лише "спільне використання житла".

Чимало міст обмежують загальну кількість ночей, на які нерухомість можна орендувати протягом одного року, щоб ускладнити отримання прибутку від короткострокової оренди. Лондон, Відень, Сан-Франциско та Вашингтон встановлюють обмеження на 90 ночей. У Парижі максимум становить 120. Японія запровадила загальнонаціональний ліміт у 180 днів. Ще низка міст використовує мінімум, а не максимум, щоб зробити Airbnb і Vrbo непрактичними. Так, Гонолулу вимагає від орендарів залишатися щонайменше 90 днів поспіль. У Сінгапурі найменший термін бронювання становить пів року для державної і три місяці для приватної власності.

Ще один важливий нюанс: головне – правильно спрямувати грошовий потік від короткострокової оренди. Мер португальського міста Порту Руї Морейра каже, що короткострокову оренду можна використовувати як точний інструмент для відродження занедбаних районів його міста. Порту ухвалив стратегію "територіального розпорошення", яка спрямовує прихильників Airbnb і Vrbo в ті райони міста, де менше традиційних пам’яток. У Монреалі також діють різні правила для різних частин міста – короткострокова оренда може бути повністю заборонена, обмежена основними резиденціями або повністю дозволена залежно від району.

Але ефективність усіх цих заходів вимірюється суворістю дотримання правил. Відстежити це не так просто: містам потрібен доступ до даних – імена, адреси та деталі бронювання – щоб ідентифікувати хостів, які не відповідають вимогам. Ті повинні укласти угоди з платформами бронювання для обміну даними з міською владою. У вересні Нью-Йорк запустив жорсткий процес реєстрації господарів, щоб перевірити їх відповідність, і Airbnb погодився блокувати недійсні оголошення. Як результат, каталог короткострокової оренди зменшився на 89% менш ніж за два місяці.

НЕСПОДІВАНИЙ ПОРУШНИК

У НАТО конфлікт з однією з країн-членів Альянсу, яку звинувачують у недостатніх видатках на оборону – що з цим робити

Перелічуючи "проблемні" держави-члени НАТО, ви навряд чи здогадалися б назвати Канаду. Але в останні кілька років Оттава стала винятком серед 32 членів Альянсу, адже не досягла цільових показників щодо внутрішніх військових витрат, ба більше – і не планує цього робити. Ця позиція розчаровує союзників – від Білого дому до столиць по всій Європі, пише Politico.

На перший погляд, видається доволі дивним, що Канада відстає у видатках, хоча й довела, що є сильним союзником в інших галузях – від закупівлі американської зброї до тісної координації зі США в захисті Північної Америки щодо розгортання військ в Іраку та Афганістані.

Але, як засвідчили інтерв’ю з низкою дипломатів з країн НАТО, все-таки союзники втомилися закривати очі на питання видатків на оборону. Як каже один зі співробітників Конгресу США, важелі тиску на порушників у цих обставинах доволі обмежені. "Європейці розчаровані тим, що їх критикують, а Канада не відчуває такого тиску з боку Вашингтона", – каже він.

Канада, одна з 12 країн-засновників НАТО, підписала зобов’язання витрачати 2% ВВП на оборону після захоплення Криму Росією у 2014 році. Альянс ішов до цього дуже повільно і складно, але цього року 23 із 32 членів НАТО все ж досягають мети на тлі побоювань щодо подальших планів Путіна. Двоє тих, хто відмовився це робити – Канада й Бельгія: обидві не лише не досягли двовідсоткової цілі, а й проігнорували вимогу витрачати 20% цього на нове обладнання. Проте, на відміну від Канади, Бельгія каже, що досягне цього до 2035 року. Канадці – мовчать.

Дипломати кажуть: розчаровані тим, що в Оттаві не бачать проблеми попри те, що її військове обладнання надто старе, а армія настільки недофінансована, що половина її обладнання вважається "недоступним та непридатним до експлуатації". Філіп Лагассе, дослідник канадського Карлтонського університету, каже, що політично "продати" канадцям питання оборони дуже складно: людям значно важливіші соціальні програми чи зниження податків.

Позиція Канади спонукала двопартійну групу з 23 американських сенаторів надіслати листа прем’єр-міністру Джастіну Трюдо в травні. Вони писали, що "стурбовані та глибоко розчаровані тим, що Канада не досягне своїх двовідсоткових зобов’язань цього десятиліття.

У жорстоко відвертому інтерв’ю канадському телебаченню в червні начальник штабу оборони Канади генерал Вейн Ейр сказав: недостатні інвестиції в оборону означають, що "військові, яких ми маємо зараз, не готові протистояти загрозам, що надходять". Відповідаючи на питання про відсутність плану досягнення 2%, він додав: "Я це не захищаю, і ніхто в погонах це не захищає".

У період 2016-2017 років оборонний бюджет Оттави збільшився більш ніж удвічі, з 13,5 мільярдів доларів до 29 мільярдів доларів завдяки закупівлі 88 винищувачів F-35 американського виробництва, 16 літаків-розвідників Poseidon P-8A та початку роботи над величезним проєктом побудови 15 фрегатів для ВМС.

У новому документі про оборонну політику окреслено додаткові інвестиції, щоб довести Канаду до 1,7% ВВП до 2030 року. "Це означає, що ми майже втричі збільшуємо витрати на оборону Канади з 2014 року. І збільшимо витрати на оборону ще на 27% протягом лише наступного року", – обіцяє речник міноборони Канади Даніель Мінден.

МʼЯСО З ЛАБОРАТОРІЇ

Поки це виглядає як дивне рожеве желе, але науковці кажуть, що новий продукт стане революцією у галузі штучного мʼяса

Дослідники з Південної Кореї кажуть, що ось цей шматок прозорого рожевого желе – справжнісінька революція. Вони винайшли новий спосіб зробити м’ясо, вирощене в лабораторії, "м’ясним" і на смак – і воно зможе замінити справжнє м’ясо на тарілках людей. Вирощене в лабораторії м’ясо, яке також називають культивованим або клітинним м’ясом, може скласти альтернативу звичайному, пропонуючи ті самі харчові переваги та сенсорні відчуття без вуглецевого сліду, пише CNN.

Виготовляють такий мʼясозамінник шляхом культивування клітин тварин безпосередньо в лабораторії: їх вирощують на 3D-структурах, які називаються "каркасами". Вони дозволяють клітинам розмножуватися, усуваючи потребу у вирощуванні та сільськогосподарських тваринах. Науковці навчилися створювати все – від культивованих фрикадельок до 3D-друкованих стейків.

Деякі попередні ітерації культивованої яловичини добре імітували зовнішній вигляд справжньої яловичини, однак чимало з них ігнорували ключовий елемент – смак.

Але в дослідженні, опублікованому у вівторок у журналі Nature Communications, науковці зауважують: тепер вони розробили культивоване м’ясо, яке створює "аромат смаженої яловичини під час приготування". "Смак – це найважливіша річ, щоб культивоване м’ясо сприймалося як справжнє", – каже Міла Лі, співавторка статті й аспірантка кафедри хімічної та біомолекулярної інженерії Сеульського університету Йонсей. Щоб імітувати смак звичайного м’яса, Лі та її колеги відтворили аромати, які утворилися під час хімічної реакції Майяра – між амінокислотою та відновлювальним цукром у процесі додаванні тепла, що надає гамбургеру "обвугленого" смаку.

Ароматична сполука, що складається з групи ароматизаторів і двох груп зв’язування, залишається в каркасі до нагрівання. Вона "вмикається", коли м’ясо готують протягом п’яти хвилин за температури 150 градусів за Цельсієм, вивільняючи м’ясні присмаки. За словами Лі, оскільки цей мʼясозамінник ще проходить тестування і поки не є їстівним, дослідники використовували електронний ніс, який "імітує систему носа людини". Він мав перевірити аромати культивованого м’яса та побачити, як вони співвідносяться зі звичайним м’ясом. Для цього дослідження експериментатори зосередилися на додаванні "м’ясних" і "гострих" смаків.

Науковці планують скоротити використання продуктів тваринного походження, включно з гідрогелем на основі желатину, щоб отримати м’ясо, вирощене в лабораторії, майже повністю вільне від речовин тваринного походження.

Згідно з даними ООН, тваринництво спричиняє 6,2 мільярда метричних тонн вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу щороку. Це приблизно 12% усіх антропогенних викидів. Виробництво яловичини є найбільш вуглецевовмісним. Вирощене м’ясо позиціонується як екологічно чиста заміна яловичини великої рогатої худоби.

Хоча деякі дослідження стверджують, що потенційний вплив штучного мʼяса на довкілля може бути переоцінений і залежить від пошуку менш енергомістких методів виробництва. А ще тут накладається політичний контекст: так, у травні губернатор Флориди Рон ДеСантіс заборонив у штаті продаж м’яса, вирощеного в лабораторії. За його словами – щоб захистити фермерів і власників ранчо. В інших штатах США нині можна придбати курятину, вирощену в лабораторії, але поки що не яловичину.

МОЛЛІВУД КИДАЄ ВИКЛИК

Як невелика індійська кіноіндустрія виступила на противагу гіганту-Боллівуду і чому вони зробили ставку на кіно для всіх і про всіх

Якщо ви любите індійське кіно, з великою ймовірністю ви б назвали його "класикою фільмів масала". Названі на честь суміші прянощів, які поширені у кухні Індії, вони являють собою поєднання жанрів, шаблонних сюжетів і унікальних героїв.

Більшість найкасовіших фільмів Індії походять із Боллівуду – гіганта кіноіндустрії, який випускає стрічки на гінді саме у жанрі масала. Але це – масове кіно.

На противагу Боллівуду, в Індії є ще Моллівуд (назва натякає на малаялам, мову штату Керала, де базуються кінотворці). Саме Моллівуд може похизуватися різноманітністю та витонченістю. До того ж це, мабуть, найпродуктивніша кіноіндустрія Індії: у 2023 році було випущено близько 200 фільмів на малаяламі, пише The Economist.

І це на диво касові стрічки. Фільм "Хлопці Манжуммель", що вийшов у лютому, зібрав 2,4 мільярда рупій (29 мільйонів доларів) у прокаті. Це найкасовіший малаяламський фільм за всю історію та третій за успіхом фільм в Індії у 2024 році. Разом з тим, на відміну від інших вітчизняних хітів, акторський склад фільму відносно невідомий, а його сюжет незвичайний. Трилер про виживання, заснований на реальній історії, розповідає про групу хлопців, які намагаються врятувати свого друга, що опинився в пастці в печері. "Manjummel Boys" різко контрастує з "Fighter", найбільшим хітом року Боллівуду. Цей блокбастер коштував у 13 разів дорожче та мав ультранаціоналістичний сюжет.

Протягом багатьох років фільми Керали дивилися лише в межах штату, але тепер вони знаходять шанувальників і за його межами. Завдяки поширенню стримінгу, регіональні фільми з дубляжем або субтитрами можуть охопити всю національну аудиторію.

У чому секрет успіху Моллівуда? Часткове пояснення цьому варто пошукати в історії кіногалузі. Багато ранніх індійських фільмів були засновані на історіях з індуїстських епосів, таких як Махабхарата. Але виробничі студії Керали уникали таких оповідань, частково через фінансову потребу, але здебільшого через вибір. Ця галузь була сформована літературними та громадськими рухами в державі, яка була розсадником комунізму у 20 столітті. Нішеві й комерційні фільми досліджували соціальні проблеми.

Ще одним фактором стала демографія країни. Лише 55% населення Керали є індуїстами. Християни та мусульмани штату, логічно, вимагають контенту. Малаяламські фільми уникають релігійних образів і мотивів, які проникли в Боллівуд із появою партії Бгаратія Джаната Парті та чинного премʼєра Нарендри Моді – індуїстсько-націоналістичної Індії. Та й публіка Керали, яка відвідує кінотеатри, також доволі перебірлива. Штат є найрозвиненішим в Індії, а його населення – найграмотніше. Кіногрупи поширилися у штаті з моменту заснування першого товариства в 1965 році.

Приблизно 50% усіх фільмів у Моллівуді створено продюсерами-початківцями, які можуть запропонувати нові ідеї, каже кінокритик Венкітесваран. Як показали дослідження 2021 року, порівняно з іншими регіональними кінематографами у фільмах на малаялам більше скромних героїв, "схожих на нас".

Так, Моллівуд не є поки потужним комерційним проєктом – минулого року лише 7% його фільмів принесли прибуток. Однак популярність Моллівуду свідчить про те, що скоро такі історії можуть усе-таки знайти широку аудиторію.

ЗАГРОЗА ДИКТАТОРУ

Хто така Марія Коріна Мачадо – головна опонентка чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. І чи вона його замінить

Марія Коріна Мачадо зробила неймовірне. Лідерка венесуельської опозиції змусила керівну партію по-справжньому хвилюватися. Вона об’єднала давно роздроблену опозиційну коаліцію і створила потужний енергійний громадянський рух. Він, на думку деяких досвідчених спостерігачів, не схожий на будь-який інший відтоді, як покійний Уго Чавес – наставник і кумир президента Мадуро – зʼявився на політичній арені, щоб скинути політичний істеблішмент у 1990 роках. Мачадо стала ледь не месіанською постаттю для венесуельців, які відчайдушно прагнуть змін, пише Bloomberg.

Вони спостерігали, як їхня країна розвалюється під впливом політиків, що обіцяли соціальну справедливість і рівність, але призвели до найбільшої гуманітарної кризи в західній півкулі. Майже 80% венесуельців живуть у бідності, а мільйони втекли в пошуках можливостей деінде.

Наразі складно уявити, до чого призведе рух Мачадо. Їй заборонено обіймати державні посади до 2030 року, і навряд чи Мадуро піде у відставку. Уряд Венесуели очікує протестів, якщо Мадуро знову буде оголошений переможцем виборів. Популярність Мачадо вже затьмарює популярність Хуана Гуайдо – парламентаря, якого в 2019 році США та десятки країн визнали тимчасовим президентом після незаконного переобрання Мадуро в 2018 році.

Зростання Мачадо є результатом її унікального характеру та статусу. Виборці шукають полярну протилежність Мадуро, і Мачадо – саме така. Вона жінка, походить із заможної родини, але все ще може спілкуватися з найуразливішими верствами нації. Вона вірить у демонтаж державного контролю над економікою та приватизацію нафтової промисловості. До того ж вона була послідовною у своїх меседжах протягом багатьох років: її часто згадують як людину, яка перервала одну з промов Чавеса в 2012 році, щоб розкритикувати шкоду, якої він завдав економіці Венесуели. А пізніше – очолила вуличні протести проти Мадуро в 2014 році.

"Майже 85% жителів країни хочуть змін і знаходять у Мачадо людину, яка це втілює, завдяки дуже чітким контрастам. Вона зробила внесок у розширення можливостей людей", – каже Беніньо Аларкон, директор центру політичних досліджень Католицького університету Андреса Белло в Каракасі.

Зрештою, наскільки далеко зможе зайти Мачадо та її прихильники – залежить від Мадуро. Уряд намагався стримати її вплив. Вона каже, що не може виступати на телебаченні чи радіостанціях. Перебої з електроенергією часто переривають її заплановані виступи. Тих, хто їй допомагає, переслідують, а то й ув'язнюють. Під час мітингу в Сан-Крістобалі 28 червня місцеві стверджували, що представники уряду бурили вибоїни на прилеглих дорогах, щоб перешкодити людям дістатися до міста. Але люди все одно прийшли.

Через дев’ять місяців після перемоги на праймеріз опозиції в жовтні, де Мачадо набрала понад 92% голосів, уряд Мадуро ратифікував заборону для неї балотуватися на посаду. Щонайменше 13 її помічників і союзників були заарештовані з січня цього року, а ще шестеро залишаються біженцями в посольстві Аргентини в Каракасі.

Хай там як, поки складно уявити ситуацію, за якої Мадуро поступився б владою. Та якщо нова хвиля національних протестів спалахне через перемогу Мадуро, це може становити серйозну загрозу для його адміністрації, яка вбила понад 100 людей під час антиурядових демонстрацій у 2017 році.

МАРНІ EXCALIBUR

Захід міг би дуже пишатися тим, що високотехнологічна американська зброя працює проти Росії. Але проблема в тім, що насправді – ні. Чому?

Влітку 2022 року артилерійський снаряд Excalibur щойно зʼявився в українському арсеналі і творив чудеса. Керовані GPS снаряди уражали російські танки й артилерію з хірургічною точністю. Однак цей успіх був нетривалим, пише The Wall Street Journal.

Уже за кілька тижнів російська армія почала адаптуватися, використовуючи свої потужні засоби радіоелектронної боротьби. Вони могли втручатися в сигнали GPS, і виходило так, що снаряди або збивалися, або не детонували. До середини минулого року боєприпаси M982 Excalibur, розроблені компаніями RTX і BAE Systems, стали фактично непридатними і більше не застосовуються, кажуть українські командири.

Ще кілька інших видів зброї, які продемонстрували технологічну перевагу Заходу, спіткала подібна доля. Деяка інша західна високоточна зброя, надана нещодавно, продовжує уражати цінні російські цілі. Балістичні ракети ATACMS американського виробництва та крилаті ракети Storm Shadow виробництва франко-британо-італійської оборонної компанії MBDA цього року знищили кілька аеродромів, командних центрів і об’єктів зв’язку в окупованому Росією Криму й інших частинах країни.

Однак тут те саме: це лишень питання часу, коли Росія навчиться зменшувати ефективність і покращувати рівень перехоплення, кажуть українські військові.

Успіх Росії в електронних засобах протидії, за яким уважно стежить Китай, створює стратегічну проблему для США та союзників. Раніше західна військова логіка визначала точність як головну ознаку нового озброєння: мовляв, добре націлені удари можуть завдати збитків більшому ворогу, зменшуючи потребу у великих витратах на війська, танки й артилерію. Однак ця схема не спрацювала у російсько-українській війні. Поява на полі бою західної зброї показала, що те, що свого часу могло спрацювати проти армії Саддама Хусейна, Талібану чи партизанів Ісламської держави, не обов’язково спрацює проти сучасної армії, як у Росії чи Китаї.

Один із важливих уроків, засвоєних в Україні, полягає в незмінній важливості некерованих артилерійських снарядів старої школи. Їхнє виробництво лише зараз починає розвиватися в США та Європі після десятиліть занепаду. Вони несприйнятливі до будь-якого типу перешкод, і прямуватимуть до цілі незалежно від того, який тип засобів електронної боротьби може використовуватися проти них.

Росія модернізувала й переробила свої безпілотники "шахед" іранської розробки, оскільки українці винайшли нові способи їх виявлення та збивання. Росія також постійно вдосконалює свої крилаті й балістичні ракети, щоб ускладнити їх перехоплення засобами протиповітряної оборони України, які постачаються Заходом.

Для України час є важливим фактором, і ретельно обмежене та поступове впровадження багатьох західних систем дало Росії можливість мінімізувати їхній вплив. "Війна полягає в швидкості адаптації", – каже маршал авіації у відставці Едвард Стрінгер, колишній керівник операцій Міністерства оборони Великої Британії.

Тоді як Москва досягла успіху проти старих поколінь західної високоточної зброї, деякі з більш складних систем приховують саме для того, щоб Росія, а через неї Китай, не розробили ефективних заходів протидії, кажуть військові чиновники. Деякі українські посадовці та західні військові аналітики, однак, переймаються тим, що СШA й оборонні компанії применшують проблеми, з якими зіштовхуються системи високоточного наведення в Україні, або приписують їх поганій підготовці українських військ.

НОВИЙ ВИТОК ВІЙНИ

Що ми знаємо, а чого ні про арсенал Хезболли. І наскільки реальним є розгортання нового фронту в Ізраїлі

Після дев'яти місяців транскордонного конфлікту з Хезболлою Ізраїль каже, що готується до повномасштабної війни в Лівані. Мовляв, час для дипломатії закінчується.

Хезболла, ліванська міліція та політична партія, яка виросла внаслідок громадянської війни в Лівані, а стала одним із найсильніших недержавних акторів на Близькому Сході, готувалася до цього моменту з 2006 року – коли ізраїльські війська востаннє вторглися в країну. Хезболла отримала великі партії ракет і безпілотників від Ірану, свого основного донора, і нещодавно почала виробляти власну зброю.

До слова, вони також можуть похвалитися можливостями протиповітряної оборони, яких немає у більшості збройних формувань, пише The Washington Post.

В арсенал угруповання входять керовані й некеровані ракети, протитанкова артилерія, балістичні та протикорабельні ракети, а також заряджені вибухівкою безпілотники, що віщує складний багатофронтовий конфлікт, який може зайти далеко на територію Ізраїлю. За оцінками аналітиків, Хезболла має від 130 000 до 150 000 ракет і снарядів. Це більш ніж учетверо перевищує кількість, яку, як вважають, мав її союзник ХАМАС до війни в Газі. Ліванське угруповання каже, що має у своєму складні 100 000 солдатів, що вдвічі перевищує найвищі оцінки довоєнних бойових сил ХАМАС.

Більшість зброї Хезболли – це некеровані боєприпаси нижчого класу, які можуть загрожувати системам ППО Ізраїлю, якщо їх використовувати у великій кількості. Ймовірно, є і високоточні боєприпаси.

Хезболла щільно приховує свій арсенал, залишаючи експертів зі зброї у здогадках. Багато з того, що відомо громадськості, походить із заяв угруповання та його лідера Хасана Насралли, який каже, що його бойовики використовували лише "частину нашої зброї" під час ескалації атак на північ Ізраїлю з 8 жовтня. Збройні сили Ізраїлю завдали у відповідь інтенсивних ударів по Лівану, переважно на півдні.

За даними, зібраними The Washington Post, під час ізраїльських ударів у Лівані загинуло щонайменше 94 мирних жителів та понад 300 бойовиків Хезболли. За оцінками уряду Лівану, атаки завдали збитків на 1,5 мільярда доларів і знищили близько 1700 будівель. Хезболла вперше почала завдавати ударів по північному Ізраїлю через день після того, як бойовики ХАМАС увірвалися в країну 7 жовтня. Хезболла використовувала різні ракети малої дальності, спочатку націлюючись на танки й інше технічне обладнання поблизу кордону, а потім перейшла до нападів на військові казарми та бази. 11 листопада Насралла заявив, що Хезболла використовувала ракети Burkan.

За словами Фабіана Гінца, оборонного та військового аналітика з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Burkan став "фірмовою зброєю підтримуваних Іраном угруповань у регіоні". Генерал Мунір Шехаде, колишній урядовий координатор ліванської миротворчої місії ООН у Лівані, каже, що Burkan уперше був використаний і випробуваний Хезболлою в Сирії, де Насралла розгорнув бійців для підтримки президента Башара аль-Асада під час громадянської війни в країні.

У листопаді Насралла також повідомив, що група використовувала ракети "Катюша", виготовлені в Радянському Союзі та скопійовані в Ірані.

МАГНІТ МАР-А-ЛАГО

Як резиденція Трампа на історичному курорті стала центром тяжіння для крайніх республіканців

За свою столітню історію курорт Мар-а-Лаго бачив чимало подій – філантропічні урочистості, розкішні банкети, світські обіди – усе для заможних. А під час президентства Дональда Трампа, який володів тут майном з 1985 року, клуб привернув платоспроможну клієнтуру республіканців. Але після того, як Трамп залишив свій пост у 2021 році, Мар-а-Лаго перетворився на такий собі Білий дім у вигнанні та негласний центр для деяких найбільш екстремальних елементів крила партії MAGA. Зокрема, це прихильники теорій змови, включно з брехнею про те, що вибори 2020 року були вкрадені та що бунт на Капітолії 6 січня 2021 року був цілком законним.

Аналіз, заснований на перегляді відео, фотографій та інших доказів відвідування Мар-а-Лаго, засвідчив, що події, організовані ультраправими організаціями, та політичні збори коштів тепер домінують у календарі Мар-а-Лаго. Ба навіть офіційно неполітичні події можуть бути схожими на передвиборчі мітинги, пише The New York Times.

У Mar-a-Lago теорії змови та нагнітання страху – у центрі арени. Сюди стікаються ті, хто певен, що Pizzagate (історія про буцімто педофілію серед відомих демократів, – ред.) – це реальність. А президентські вибори 2024 року – більше, ніж політичне змагання: це священна боротьба добра і зла.

Переважна більшість гала-заходів, які проводяться в клубі з січня 2021 року, були спонсоровані окремими особами та організаціями, які підтримують політичний стиль Трампа. Але так було далеко не завжди. До президентства Трампа Мар-а-Лаго був магнітом для спільноти Палм-Біч, де з осені до весни проводилися пишні урочистості для збору коштів для найпрестижніших благодійних організацій країни. Політичні події відбувалися тут вкрай рідко. Традиційні благодійні організації почали відходити від клубу в серпні 2017 року: 10 ініціаторів подій переїхали до головного конкурента Мар-а-Лаго в бенкетному бізнесі Палм-Біч – курорту The Breakers. Їхнє місце зайняли групи, які підтримують політику Трампа.

Turning Point USA, права студентська організація, почала проводити щорічний гала-концерт у Мар-а-Лаго в 2018 році. America First Policy Institute, некомерційна організація, заснована в 2021 році колишніми чиновниками адміністрації Трампа, організовує America First Gala у Мар-а-Лаго кожного року з моменту свого заснування. America's Future Inc. – група на чолі з Майклом Т. Флінном, яка поширює теорію змови про те, що всесвітня кабала педофілів контролює ЗМІ та політику – провела два заходи.

Відвідування курорту стало неодмінним обрядом для кандидатів від Республіканської партії – не лише на президентство, але й до Конгресу. З 2021 року понад 60 республіканців у Конгресі або на державних посадах витратили гроші в Мар-а-Лаго.

Згідно з федеральними та державними документами щодо фінансування кампанії за перший квартал 2024 року, кандидати та політичні комітети витратили на нерухомість понад 4,7 мільйона доларів після того, як Трамп залишив Білий дім і зробив Мар-а-Лаго своєю постійною резиденцією. Кампанія пана Трампа та суперпартнери, які її підтримують, становлять приблизно чверть загальної кількості. Будучи власником Mar-a-Lago, Трамп є бенефіціаром його прибутку – і розвиток клубу пішов на користь його приватної компанії. Взагалі роками публічно було дуже мало відомо про фінансовий стан клубів Трампа, включно з Мар-а-Лаго. Але це змінилося, коли на Трампа подали до суду за перебільшення вартості його власності.

Детальні фінансові записи клубу свідчать, що Mar-a-Lago фактично втратила гроші в 2012 році, але потім її прибутки почали зростати, коли Трамп прийшов у політику. Вони досягли піку в 2017 році, коли клуб додав нових клієнтів, зокрема уряд США, який оплачував спальні – якими користувалися агенти секретної служби, і алкогольні напої – які пили помічники Трампа.

Записи, включені до доказів у справі про шахрайство в Нью-Йорку аналітиком Trump Organization Грегом Кристовичем, показали, що Mar-a-Lago отримав чистий прибуток у 22 мільйони доларів у 2022 році. Прибутки Mar-a-Lago більш ніж удвічі перевищували прибутки будь-якого іншого клубу Трампа. Одна з головних причин такого зростання полягає в тім, що компанія Mar-a-Lago підняла вступний внесок до 600 000 доларів США, що є найвищим показником за всю історію. У 2022 році нові члени клубу заплатили 12 мільйонів доларів лише за вступ.

Відтоді, як Трамп залишив свій пост, люди правого спрямування стали більш вплетеними в історію клубу. Так, понад два десятки доповідачів ReAwaken America Tour – крайнього правого християнсько-націоналістичного виїзного шоу – відвідали Мар-а-Лаго після того, як Трамп перестав бути президентом. Багатьох бачили там не раз. Дінеш Д'Соуза, правий коментатор, який став режисером, провів прем’єри принаймні двох фільмів у Мар-а-Лаго: "2000 мулів", який пропагував брехню про те, що вибори 2020 року були вкрадені, і "Поліцейська держава", який стверджував, що система правосуддя на високому рівні використовує зброю проти консерваторів.