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У новому випуску:

- З чистого листа. Чому Німеччина обирає переозброєння і лишає свою складну історію позаду (BBC)

- Підсанкційне плавання. Кількість проходжень Ла-Маншем російськими танкерами подвоїлася, попри санкції (The Telegraph)

- А Пекін проти. Що розлютило Китай у плані продажу двох портів на Панамському каналі (Al Jazeera)

- Збита льотчиця. Чому Марін Ле Пен судили та які будуть наслідки вироку (Associated Press)

- Біржовий єврооптимізм. Європейський фондовий ринок вперше за довгий час випереджає Волл-стріт (Bloomberg)

- Блискуча інвестиція. Чому ціна на золото продовжує рости (NPR)

- Двадцять друга рятівна. Чому Дональд Трамп не має шансів на третій президентський термін (MSNBC)

- Офіс у тренді. Зумери-інфлюенсери підіймають популярність офісної роботи (The Times)

- Як у "Чорному дзеркалі". Як постійні та повсюдні онлайн-огляди змінюють наш мозок і наше життя (The Guardian)

- Штучний брехун. ШІ-системи навчилися обманювати користувачів, а "покарання" лише робить їх розумнішими (Popular Mechanics).

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