Сбитая летчица Ле Пен, Офис снова в тренде, Трамп "подражает" Путину. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- З чистого листа. Чому Німеччина обирає переозброєння і лишає свою складну історію позаду (BBC)
- Підсанкційне плавання. Кількість проходжень Ла-Маншем російськими танкерами подвоїлася, попри санкції (The Telegraph)
- А Пекін проти. Що розлютило Китай у плані продажу двох портів на Панамському каналі (Al Jazeera)
- Збита льотчиця. Чому Марін Ле Пен судили та які будуть наслідки вироку (Associated Press)
- Біржовий єврооптимізм. Європейський фондовий ринок вперше за довгий час випереджає Волл-стріт (Bloomberg)
- Блискуча інвестиція. Чому ціна на золото продовжує рости (NPR)
- Двадцять друга рятівна. Чому Дональд Трамп не має шансів на третій президентський термін (MSNBC)
- Офіс у тренді. Зумери-інфлюенсери підіймають популярність офісної роботи (The Times)
- Як у "Чорному дзеркалі". Як постійні та повсюдні онлайн-огляди змінюють наш мозок і наше життя (The Guardian)
- Штучний брехун. ШІ-системи навчилися обманювати користувачів, а "покарання" лише робить їх розумнішими (Popular Mechanics).