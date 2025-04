Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

У новому випуску:

- З чистого листа. Чому Німеччина обирає переозброєння і лишає свою складну історію позаду (BBC)



- Підсанкційне плавання. Кількість проходжень Ла-Маншем російськими танкерами подвоїлася, попри санкції (The Telegraph)



- А Пекін проти. Що розлютило Китай у плані продажу двох портів на Панамському каналі (Al Jazeera)



- Збита льотчиця. Чому Марін Ле Пен судили та які будуть наслідки вироку (Associated Press)



- Біржовий єврооптимізм. Європейський фондовий ринок вперше за довгий час випереджає Волл-стріт (Bloomberg)



- Блискуча інвестиція. Чому ціна на золото продовжує рости (NPR)



- Двадцять друга рятівна. Чому Дональд Трамп не має шансів на третій президентський термін (MSNBC)



- Офіс у тренді. Зумери-інфлюенсери підіймають популярність офісної роботи (The Times)



- Як у "Чорному дзеркалі". Як постійні та повсюдні онлайн-огляди змінюють наш мозок і наше життя (The Guardian)



- Штучний брехун. ШІ-системи навчилися обманювати користувачів, а "покарання" лише робить їх розумнішими (Popular Mechanics).