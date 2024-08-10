Країни Балтії під російською окупацією зберегли відчуття історії, мову, культуру, як і радянська Україна. На окупованих нині українських територіях – жорстокі етнічні чистки. Там не залишиться населення, яке потім вимагало би звільнення, каже LIGA.net старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бжезинський.

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Саме тому "мирний план" із заморозкою війни з Росією на лінії фронту, який пропонують у таборі Дональда Трампа, стане зеленим світлом для Путіна.

Ніщо, крім НАТО, не гарантує безпеку Україні впродовж наступних років: "Київ довів кров’ю, що заслуговує. Тільки п'ята стаття переконає Путіна, що Україна для нього не в сірій зоні".

А поки Захід має дати всю необхідну зброю, щоб Україна змогла завершити війну на своїх умовах і відновити територіальну цілісність, вважає Бжезинський: "Батько сформулював тезу, яка звучить так: Росія буде імперією, доки підпорядковує Україну".

Ян – син Збігнєва Бжезинського, одного з найвпливовіших геостратегів США та радника з нацбезпеки за президента Джиммі Картера. Був заступником помічника міністра оборони США з питань Європи і політики НАТО за президента Джорджа Буша (2001-2005).

Які ризики несе для України президентство Трампа, як у світі сформувалася вісь зла - Росія, Китай, Іран та КНДР, і чому це може вилитися в ядерну війну, п'ять елементів для перемоги – в інтерв'ю Яна Бжезинського LIGA.net.

У таборі Трампа – дебати. І суміш поглядів на Україну

- Україна стежить за виборами в США, бо військова допомога Америки є найбільшою серед союзників. Яким буде підхід Трампа до війни в разі перемоги?

- В його таборі – дебати. Він навмисно уникає конкретики, окрім тверджень, що невідомо, як закінчить війну за день. Є лише припущення, але ніхто не знає – як.

Нещодавно у The Wall Street Journal був коментар держсекретаря за минулої адміністрації Трампа Майка Помпео та впливового оглядача, близького до Трампа, Девіда Урбана. Вони пропонують членство України в НАТО, лендліз на $500 млрд – пам’ятайте, Британія виплачувала США борг за лендлізом до 2006-го. Пропонують НАТО створити фонд на $100 млрд, з яких 20% вносять США. Посилення санкцій.

Ян Бжезинський (крайній справа) на конференції GLOBSEC у Братиславі, 2014 рік (Фото: EPA/JOZEF JAKUBCO)

Мене непокоїть, що коментар фактично завершується словами про припинення вогню на лінії фронту. Це не призведе до негайного повернення території України. В Заходу до окупованих земель було б ставлення, як до країн Балтії під час холодної війни – невизнання анексії. Але де-факто – територіальна поступка.

"Країни Балтії зберегли територіальну цілість, відчуття історії, мову, культуру, як і радянська Україна. На окупованих українських територіях – жорстокі етнічні чистки. Там не залишиться населення, яке б потім вимагало звільнення".

- Яка частина Республіканської партії поділяє погляди Помпео?

- Там є трампісти. Вони хочуть, щоб війна швидше закінчилася. Виступають за припинення допомоги Україні. Закликають до замороження війни. Але Республіканська партія є частиною ширшого мислення. 75% американців вважає, що Україна має перемогти на своїх умовах. Багато американців критикують владу за нерішучість.

Подивіться на комітет із нацбезпеки в Конгресі. Там вищі посади мають демократ і республіканець. Вони за підхід Байдена до України і навіть критикують його за те, що робить замало. Є широка група республіканців, які хочуть перемоги України, і щоб адміністрація Байдена робила більше. У республіканців суміш поглядів.

- Чи варто Україні хвилюватися, що Трамп собі обрав віцепрезидентом Джей Ді Венса, найбільшого противника допомоги Україні?

- Так, бо Венс однозначно висловився, що допомогу слід припинити. Йому байдуже, що буде з вами. Але не Венс балотується в президенти. І поки незрозуміло, який вплив він має на Трампа. Чи матиме таку саму велику вагу, як Байден на президента Обаму.

Голос Венса у ситуативній кімнаті – не на користь Україні. Проте зарано казати, чи буде цей голос вирішальним в ухваленні рішень у команді Трампа.

- Після заміни Байдена на Гарріс шанси демократів на перемогу ніби зросли. Як зміниться допомога США, якщо Гарріс стане президентом?

- Буде тяглість. Гарріс не відмовиться від допомоги. Сумнівно, щоб навіть зменшила. Їй буде зручніше дати Україні вирішальну перевагу на полі бою, збільшивши постачання. Однак її послужний список у зовнішній політиці невеликий. Натомість Байден як віцепрезидент за Обами мав величезний багаж у зовнішніх справах.

У Росії немає сил на війну проти НАТО

- Якщо Трамп виграє вибори і виведе США з НАТО, або ж припинить допомогу Україні, чи зможе Європа своїми силами замістити військову допомогу?

- По-перше, не впевнений, що Трамп виведе США з НАТО в перший день роботи. В його перші 100 днів мене більше хвилюватимуть безвідповідальні кроки щодо України, ніж вихід з Альянсу. НАТО показує хороші результати за останні кілька років – європейські союзники значно збільшили витрати на оборону. Трамп ставить собі це в заслугу. Нащо йому втрачати динамічний прогрес, який собі приписує?

По-друге, вихід із НАТО зашкодив би нашим економічним відносинам з основним торговим партнером США – ЄС. Не бачу причин, щоб Трамп рухався цим шляхом.

Але він непередбачуваний. Якби таке втнув, не думаю, що європейці мали б достатньо економічної та військової потуги, щоб допомогти Україні відбити й перемогти Росію.

Якби США вийшли з НАТО, це призвело б до величезної нестабільності в Європі.

Гарріс у Вашингтоні, 19 січня 2022-го. Також зліва направо – телеведучий і політик Джо Скарборо, Ян Бжезинський, Вілл Бжезинський, Аврора Бжезинська та Міка Бжезинська. Ян, Марк і Міка – троє дітей видатного геостратега Збігнєва Бжезинського (Фото: EPA-EFE/Samuel Corum / POOL)

- Наскільки зросла загроза великої війни між Росією та країнами НАТО в Європі?

- Війна – непередбачувана справа. Нерозумно відкидати загрозу ширшої війни.

Проте зараз у Росії немає військових засобів, щоб розширити війну чи наблизити цілі, яких прагне Путін. Його армія поки не готова. Досягає лише незначних успіхів в Україні. Але через три-п'ять років може бути інша історія.

- Яка небезпека для країн Балтії?

- Більш нагальною небезпекою є ескалація гібридної війни. Ми вже переживаємо її у Центральній Європі, певною мірою – й у Західній.

"Росія все активніше використовує вбивства, диверсії, дезінформацію, підривні й розвідувальні операції. Перевіряє обороноздатність, рішучість Заходу, створює розбіжності та брак довіри серед союзників. Коли є ескалація гібридної діяльності, ризик прорахунку чи ненавмисної війни зростає".

П’ять елементів для перемоги України

- У липні Росія окупувала територію України розміром із Вашингтон. Як може розвиватися ситуація на полі бою впродовж наступного року?

- Ситуацію визначатиме те, чи даватиме Захід допомогу, і яку. Чи втілить Альянс всеосяжну, сміливу стратегію, яка дозволить вам перемогти на своїх умовах, рішуче і швидко, – чи ні. Для перемоги вам потрібні п’ять елементів.

Перший – однозначне сприйняття Заходом українських військових цілей, повне відновлення територіальної цілісності. Усе менше – зелене світло для Путіна.

Другий – постачання зброї в обсязі, потрібному Україні. Без обмежень, які ми накладаємо на використання проти законних військових цілей у Росії.

Третій – жорсткі економічні санкції. Те, що економіка Росії навіть зросла на 3% у 2023 році, свідчить про неадекватність санкційного режиму.

Четвертий – інформаційна кампанія. Заходу слід залучити ключових політичних учасників із Росії до реалій війни. Жахи, які чинять росіяни в Україні, мають бачити всі у РФ. Натомість саме Росія проводить масштабні кампанії з дезінформації у Європі та в США під час виборів. А ми не використовуємо силу правди, щоб підірвати їх політичну підтримку, створити певне замішання та роз’єднання в Росії.

П'ятий елемент – виведення України на чіткий шлях до членства в НАТО. Не лише для того, щоб зміцнити мир, коли б не настав, а як частину стратегії перемоги.

"Єдине, що Путін розуміє, це п'ята стаття НАТО. Тільки це переконає його, що Україна для нього не в сірій зоні".

- Чи є в України альтернативи, крім швидкого вступу в НАТО, щодо гарантій безпеки? Як зупинити Росію від нової війни, якщо нинішня буде заморожена?

- Не думаю, що є щось, крім НАТО і п'ятої статті, що б гарантувало безпеку України впродовж наступних років. Якби довелося шукати альтернативу, це двосторонні гарантії безпеки.

Але гарантії – не те саме. Вони перевіряються діями. Надійна гарантія вимагає військового розгортання в Україні. Не обов’язково масового, але достатнього, щоб показати росіянам: якщо перетнуть певну лінію, отримають сильний воєнний удар.

Україна довела кров’ю, що заслуговує на членство і відповідає вимогам Вашингтонського договору. Ви – в серці Європи. Жодна країна сьогодні не робить більше, не проливає стільки крові на захист трансатлантичної спільноти, як ви.

Членство України зміцнить НАТО. Як мінімум, усуне сіру зону небезпеки, яка була руйнівною силою цього конфлікту протягом 10 років. ЗСУ додадуть величезну цінність військовому потенціалу НАТО. Жодна інша армія в Європі не випробувана в боях більше, ніж українці. Закликаю Київ продовжувати прагнення до членства.

- США зараз – один із головних противників вступу України. Чи є серед лідерів демократів або республіканців ті, хто хотів би бачити Київ в Альянсі?

- Це не партійне питання. Є демократи й республіканці, які підтримують членство.

"Проблема – що вступ України в НАТО не має такої критичної маси підтримки серед лідерів США, яку мали Польща, Чехія та Угорщина в 1990-х, коли подавали заявки".

Якщо Україна вийде на шлях до однозначної перемоги, це збільшить підтримку в США.

- Чи є партійні дискусії серед республіканців та демократів щодо цього?

- У Вашингтоні є дискусії, як підтримати Україну. Але членство не їх частина. Це явно не головне питання серед тих, хто дебатує про допомогу Києву.

США спонукають Путіна шантажувати ядерною зброєю

- Російські погрози ядерною зброєю працюють – США надто повільно дають нову зброю, обмежують удари по Росії. Які шляхи розв'язання проблеми?

- Серйозна проблема, бо маємо справу з жорстоким, реваншистським режимом, який має ядерну зброю. Не можна легковажити. Але багато хто у США переоцінює загрозу.

Від початку вторгнення США дійсно обмежили допомогу Києву у відповідь на ядерний шантаж. Ми винагороджуємо і заохочуємо ядерний примус. Контрпродуктивно.

Колишній радник з нацбезпеки США Збігнєв Бжезинський виступає в рамках Дня свободи у Польщі, Варшава, 6 червня 2013-го. Він помер у віці 89 років 26 травня 2017-го (Фото: EPA/ANDREAS GEBERT GERMANY OUT)

- Ще у "Великій шахівниці" 1997 року, до війни у Грузії, ваш батько передбачив можливість війни в Україні. Які елементи підходу Збігнєва Бжезінського ще присутні в зовнішній політиці США, і які американські лідери зараз використовують елементи його стратегії для політики США у Східній Європі?

- Батько багато зробив, щоб пояснити, чому Україна стратегічно важлива.

"Він сформулював тезу, яка у своїй основі звучить так: Росія буде імперією, доки вона підпорядковує Україну. Поки Москва підкорює Київ – не може бути демократією".

Незалежність і суверенітет України, інтеграція в НАТО – критично важливі для перспектив РФ повернутися до демократії та бути конструктивним міжнародним гравцем. Така Росія позбудеться імперських амбіцій.

Це був внесок батька у мислення в США. Зокрема щодо ролі України в Європі.

Спільнота демократій та змова чотирьох держав

- Як змінився баланс сил у війні Росії проти України за 2,5 роки?

- Повномасштабне вторгнення – найбільша подія лютого 2022-го. Але це не було несподіванкою, скоріше розвитком першого нападу Росії 2014-го.

У другій фазі війни відбулася формалізація партнерства між Росією та Китаєм. Останні 2,5 роки бачимо зростання відносин між Китаєм, Росією, Іраном і КНДР.

Це метастази вісі потрясінь. Маємо чотири авторитарні країни, які працюють у трьох регіонах, щоб порушити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

Маємо найгостріший конфлікт у Європі, який бачили у світі після Другої світової із сотнями тисяч убитих. Зростає хвилювання на Близькому Сході та насильство через війну в Газі. В Індо-Тихоокеанському регіоні посилюється військова могутність Китаю.

Три регіони пов’язані змовою чотирьох держав. Можемо стати свідками глобальної пожежі, якої не бачили після Другої світової. Ядерної війни. Боюся, ми на порозі.

Заходу слід зупинити російську агресію на українських умовах. Ваша перемога матиме хвилеподібний ефект для інших. Покаже, що Захід може перемогти вісь зла.

- Як виглядає, на вашу думку, цей новий світовий порядок?

- Спільнота демократичних націй протистоїть авторитарній четвірці, яка переслідує реваншистські, імперські амбіції за допомогою грубої сили.

Хороша новина – демократичний табір протистоїть. Тривожна – демократії не показали, що мають політичну волю до рішучих дій. Це очевидно в Україні, де дали достатньо допомоги, щоб вижити, але недостатньо, щоб рішуче перемогти.