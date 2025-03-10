Європа нарешті має план завершення війни в Україні та забезпечення європейської безпеки. Можливий майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знайшов спосіб усунути обмеження на німецький борг і розблокувати сотні мільярдів євро німецьких коштів.

Європейські лідери погодили створення оборонного фонду "ReArm Europe" обсягом 800 мільярдів євро для збільшення військових витрат і стимулювання оборонної промисловості.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон запропонували створення європейських сил чисельністю близько 30 000 солдатів для розміщення в Україні після припинення вогню.

За європейськими стандартами політичного ухвалення рішень це — справжня революція. Навіть з огляду на жорсткіші геополітичні вимоги Європи це добрий початок. Здається, що відмова президента США Дональда Трампа від підтримки України та європейської безпеки, нарешті, зосередила увагу європейців.

Але Вашингтон залишається незадоволеним. Для Сполучених Штатів за часів Трампа ці події вказують на правильний напрямок, але вони не враховують суті питання.