Чому в разі перемир'я Росія може атакувати Естонію
Спроба Трампа зупинити бойові дії заслуговує на увагу, але здебільшого ґрунтується на його переконанні, що Путін його поважає і піде на неї. Водночас російські переговорники водять його за ніс, обіцяючи так звану Велику Угоду, яка нібито має ізолювати Китай і стримати Іран.
Однак Китай є найбільшим покупцем російської нафти, а Іран — головним постачальником дронів для Москви. До того ж Росія не має важелів впливу на Китай, який домінує над нею економічно, і Путін не може контролювати Іран.
Наприклад, нещодавно іранський президент заявив Трампу, що не вестиме з ним переговори щодо ядерної програми, і відмахнувся від загроз американських військових дій словами: "Робіть що завгодно".
Реальність така, що ці три "імперії зла" чудово ладнають між собою. Протягом березня вони спільно проводять військово-морські навчання в Оманській затоці.
Путін маніпулює Трампом. Навіть якщо він погодиться на перемир’я, то не дотримуватиметься його або просто використає паузу для перегрупування й нового наступу.
Путін не хоче миру — ніколи не хотів. Він не прагне завершити цю війну, не зважає на втрати серед своїх громадян чи економічні труднощі. Він не дотримається свого слова, бо ніколи цього не робив.
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