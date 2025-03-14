Почему в случае перемирия Россия может атаковать Эстонию
Попытка Трампа остановить боевые действия заслуживает внимания, но она основана на его убеждении, что Путин его уважает и пойдет на сделку. В то же время российские переговорщики водят его за нос, обещая так называемую Большую сделку, которая якобы должна изолировать Китай и сдерживать Иран.
Однако Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, а Иран — главным поставщиком дронов для Москвы. К тому же у России нет рычагов влияния на Китай, который доминирует над ней экономически, и Путин не может контролировать Иран.
Например, недавно иранский президент заявил Трампу, что не будет вести с ним переговоры по ядерной программе, и отмахнулся от угроз американских военных действий словами: "Делайте что хотите".
Реальность такова, что эти три "империи зла" прекрасно ладят между собой. В течение марта они совместно проводят военно-морские учения в Оманском заливе.
Путин манипулирует Трампом. Даже если он согласится на перемирие, он не будет его соблюдать или просто использует паузу для перегруппировки и нового наступления.
Путин не хочет мира — никогда не хотел. Он не стремится закончить эту войну, не учитывает потери среди своих граждан или экономические трудности. Он не сдержит свое слово, потому что никогда этого не делал.
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