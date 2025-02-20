Коли 23 лютого німці підуть на вибори, щоб обрати новий федеральний парламент, важливість результатів важко переоцінити. Вони визначать майбутній курс країни та, зокрема, Європи. У час, коли президент США Дональд Трамп руйнує багатосторонні інституції, створені після 1945 року, ЄС потребує сильної та впевненої Німеччини — найбільшої економіки Союзу — для надання необхідного лідерства.

Протягом цієї передвиборчої кампанії основні кандидати уникали обговорення питань, які мають фундаментальне значення для країни та ЄС.

Так було не завжди. Гельмут Коль, консервативний канцлер, який здійснив возз’єднання Німеччини, прагнув використати цю історичну подію для зміцнення ЄС. Він підтримував глибшу європейську інтеграцію та запровадження єдиної європейської валюти – євро.