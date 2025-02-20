Когда 23 февраля немцы пойдут на выборы, чтобы избрать новый федеральный парламент, важность результатов трудно переоценить. Они определят будущий курс страны и, в частности, Европы. В эпоху, когда президент США Дональд Трамп разрушает многосторонние институты, созданные после 1945 года, ЕС нуждается в сильной и уверенной Германии — крупнейшей экономике союза — для предоставления необходимого лидерства.

В ходе этой предвыборной кампании основные кандидаты избегали обсуждения вопросов, которые имеют фундаментальное значение для страны и ЕС.

Так было не всегда. Гельмут Коль, консервативный канцлер, который осуществил объединение Германии, стремился использовать это историческое событие для укрепления ЕС. Он поддерживал более глубокую европейскую интеграцию и введение единой европейской валюты — евро.