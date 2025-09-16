У документі підкреслено, що Європі доведеться взяти свою оборону у власні руки, не покладаючись на США

Колонка опублікована на ERR.ee, переклад із відома та дозволу видання

Влітку Франція опублікувала нову стратегію національної оборони. Раніше подібну стратегію представила Велика Британія, і в нових обставинах це усвідомлена необхідність. Попередній перегляд стратегії Франції був у 2022 році, і проти того документу цей майже вдвічі довший. Опис стратегічної ситуації значно розширився, а перспективи охоплюють період до 2030 року.

Зміна тональності проти попереднього огляду просто разюча. Тепер Франція відкрито називає Росію найбільшою та постійною загрозою для себе та своїх союзників. Нагадаємо, що цього літа президент Емманюель Макрон назвав Росію "людожером біля воріт Європи".

У стратегії чітко вказано, що Москва продовжує руйнувати систему міжнародної безпеки і що Франція є однією з цілей її ворожих дій.

Також зазначається зростання китайської загрози у зв'язку зі стремлінням Пекіна стати провідною світовою державою до 2050 року.

