Колонка опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания

Летом Франция опубликовала новую стратегию национальной обороны. Ранее аналогичную стратегию представила Великобритания, и в новых обстоятельствах это осознанная необходимость. Предыдущий пересмотр стратегии Франции был в 2022 году, и по сравнению с тем документом этот почти вдвое длиннее. Описание стратегической ситуации значительно расширилось, а перспективы охватывают период до 2030 года.

Изменение тональности по сравнению с предыдущим обзором просто разительное. Теперь Франция открыто называет Россию самой большой и постоянной угрозой для себя и своих союзников. Напомним, что этим летом президент Эмманюель Макрон назвал Россию "людоедом у ворот Европы".

В стратегии четко указано, что Москва продолжает разрушать систему международной безопасности и что Франция является одной из целей ее враждебных действий.

Также отмечается рост китайской угрозы в связи со стремлением Пекина стать ведущей мировой державой к 2050 году.

