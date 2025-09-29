Економіка базується на припущенні, що люди здебільшого діють відповідно до своїх особистих інтересів. Але практика свідчить, що це не завжди так

КЕМБРИДЖ – Хоча президент США Дональд Трамп із легкістю порушує давні правила та норми, він усе ще користується міцною підтримкою великої частини виборців, включно з багатьма американцями з низькими та середніми доходами, яким його політика шкодить найбільше. Тобто політична лояльність цієї частини прихильників Трампа, які прагнуть "Зробити Америку знову великою", суперечить їх економічним інтересам.

Наприклад, важко зрозуміти, чому пригнічені американські працівники з ентузіазмом підтримують значне скорочення федеральних витрат на державні послуги, такі як Medicaid, від яких залежать багато їхніх домогосподарств, разом із масивними податковими скороченнями для тих, хто має найвищі доходи. Зрештою, економіка базується на припущенні, що люди здебільшого діють відповідно до своїх раціональних особистих інтересів.

