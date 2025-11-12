Найбільший корупційний скандал від 2022 року сколихнув Україну. Він уже зніс з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук.

У центрі скандалу Тимур Міндіч – особа, близька до президента Володимира Зеленського. Саме в його квартирі на вулиці Грушевського глава держави святкував свій 43-й день народження. Тож втеча Міндіча за кордон викликає серйозні питання щодо можливих спільників у найвищих кабінетах влади, пишуть західні медіа.

LIGA.net перечитала Bloomberg, Neue Zürcher Zeitung, Tagesspiegel, The Washington Post, Die Welt та зробила п’ять висновків про те, як "справу Міндіча" сприймають на Заході. Вони невтішні, але є і беззаперечно хороша новина.