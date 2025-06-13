Думка
Ізраїль вдарив не лише по Ірану, а й по репутації Трампа
Євген Бай
журналіст, експерт з міжнародних відносин
Колонку написано для Haqqin.az, передрук з відома та дозволу редакції
Ракетний удар Ізраїлю по Ірану поставив Дональда Трампа у вразливе, як пише Politico, "неможливе становище". Цілком очевидно, що спроби домовитися про мирну угоду з Тегераном щодо припинення його ядерної програми зазнали нищівного провалу.
І зараз Трампа турбують зовсім інші питання. Зранку у п'ятницю (у п'ятницю 13-го!) він збере ключових членів Ради Національної безпеки. Вони вирішуватимуть, що робити, якщо аятоли звернуть свій гнів не лише на Ізраїль, а й на США, і в зоні високого ризику опиняться американські військові бази в регіоні.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net