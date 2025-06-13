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Ракетный удар Израиля по Ирану поставил Дональда Трампа в уязвимое, как пишет Politico, "невозможное положение". Совершенно очевидно, что попытки договориться о мирном соглашении с Тегераном по прекращению его ядерной программы потерпели сокрушительный провал.

И сейчас Трампа волнуют совершенно другие вопросы. Утром в пятницу (в пятницу 13-го!) он соберет ключевых членов Совета Национальной безопасности. Они будут решать, что делать, если аятоллы обратят свой гнев не только на Израиль, но и на США, и в зоне высокого риска окажутся американские военные базы в регионе.