Колишній європейський редактор Financial Times, а нині оглядач з економіки, фінансів і політики Девід Марш випустив книгу про проблеми Європи під назвою "Чи виживе Європа? Історія континенту в роздробленому світі" (David Marsh, "Can Europe Survive? The Story of a Continent in a Fractured World", 2025).

Оскільки автор приділяє багато уваги фінансам, економіці та окремо банківській справі, про які я не дуже багато знаю, я зосереджуся на більш зрозумілих для мене темах. Президент німецького Бундесбанку Йоахім Нагель у передмові до книжки пише, що багато з чим він згоден, але не з усім. У мене відчуття таке саме.

Девід Марш вбачає мету своєї роботи в поясненні взаємозв'язків політики, економіки, оборони та безпеки. Гасло того, хто повернувся до влади Дональда Трампа "Америка насамперед", на його думку, одночасно означає, що "інтереси Європи йдуть у кінець черги". У нинішніх умовах ми також бачимо, що акцент на націоналізмі отримує підтримку не тільки в теоретичному плані. Він також втілюється політично і часто в крайній формі.

Ми бачимо це і в експансіоністських амбіціях Росії, але також і в бажанні деяких політиків розширити свою національну сферу впливу за допомогою економічного і військового тиску. І, до речі, на думку Марша, у Трампа і Володимира Путіна спостерігається винятковий психологічний і політичний паралелізм. Можливо, це пояснює поведінку Трампа щодо російського лідера.

