Книга об анатомии уязвимости Европы – четыре кризиса, которые толкают континент к расколу

Бывший европейский редактор Financial Times, а ныне обозреватель по экономике, финансам и политике Дэвид Марш выпустил книгу о проблемах Европы под названием "Выживет ли Европа? История континента в раздробленном мире" (David Marsh, "Can Europe Survive? The Story of a Continent in a Fractured World", 2025).

Поскольку автор уделяет много внимания финансам, экономике и отдельно банковскому делу, о которых я не очень много знаю, я сосредоточусь на более понятных для меня темах. Президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель в предисловии к книге пишет, что со многим он согласен, но не со всем. У меня ощущение такое же.

Дэвид Марш видит цель своей работы в объяснении взаимосвязей политики, экономики, обороны и безопасности. Лозунг вернувшегося к власти Дональда Трампа "Америка прежде всего", по его мнению, одновременно означает, что "интересы Европы уходят в конец очереди". В нынешних условиях мы также видим, что акцент на национализме получает поддержку не только в теоретическом плане. Он также воплощается политически и зачастую в крайней форме.

Мы видим это и в экспансионистских амбициях России, но также и в желании некоторых политиков расширить свою национальную сферу влияния посредством экономического и военного давления. И, кстати, по мнению Марша, у Трампа и Владимира Путина наблюдается исключительный психологический и политический параллелизм. Возможно, это объясняет поведение Трампа по отношению к российскому лидеру.

