Кінець флірту: Трамп відвернувся від Путіна
Президент Дональд Трамп заслужено пройшовся переможною ходою на нещодавньому саміті НАТО – саме завдяки його наполегливості члени Альянсу погодилися витрачати 5% ВВП на власну оборону та оборону України. Це означатиме приблизно трильйон доларів щороку.
Трамп також підтвердив відданість США принципу колективної оборони НАТО й пригрозив митними санкціями Іспанії та іншим країнам, якщо вони не виконають вимогу щодо 5%. Потім він похвалив президента Зеленського, пообіцявши Україні системи ППО.
Додатково він призначив Алексуса Гринкевича головним американським генералом у Європі. Той має білоруське походження й суперечить кремлівському наративу, заявивши цього тижня в Сенаті: "Україна може перемогти Росію. Я вважаю, що коли під загрозою твоя Батьківщина – ти борешся з такою завзятістю, яку нам важко навіть уявити".
Різка зміна позиції Трампа є цілком зрозумілою. Тепер, коли союзники погодилися платити свою справедливу частку, він міг відмовитися від конфронтаційного підходу.
До того ж дедалі більше з’являється доказів того, що Путін цілковито байдужий до миру чи навіть припинення вогню.
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