Президент Дональд Трамп заслужено пройшовся переможною ходою на нещодавньому саміті НАТО – саме завдяки його наполегливості члени Альянсу погодилися витрачати 5% ВВП на власну оборону та оборону України. Це означатиме приблизно трильйон доларів щороку.

Трамп також підтвердив відданість США принципу колективної оборони НАТО й пригрозив митними санкціями Іспанії та іншим країнам, якщо вони не виконають вимогу щодо 5%. Потім він похвалив президента Зеленського, пообіцявши Україні системи ППО.

Додатково він призначив Алексуса Гринкевича головним американським генералом у Європі. Той має білоруське походження й суперечить кремлівському наративу, заявивши цього тижня в Сенаті: "Україна може перемогти Росію. Я вважаю, що коли під загрозою твоя Батьківщина – ти борешся з такою завзятістю, яку нам важко навіть уявити".

Різка зміна позиції Трампа є цілком зрозумілою. Тепер, коли союзники погодилися платити свою справедливу частку, він міг відмовитися від конфронтаційного підходу.

До того ж дедалі більше з’являється доказів того, що Путін цілковито байдужий до миру чи навіть припинення вогню.