Китай може отримати все
І хороші, і погані новини — поняття відносні, і з моменту приходу Трампа до влади межа між ними дедалі більше розмивається. Сьогоднішній "промінь світла в темряві" полягає в тому, що якщо США справді відмовляться від свого мирного плану щодо України, то серед усіх можливих поганих сценаріїв цей може виявитися найменш поганим.
Якщо США визнають поразку — як це фактично зробив держсекретар Марко Рубіо у своїх заявах — це буде набагато краще для Європи й України, ніж більш хитра стратегія з боку США, яка полягала б у перекладанні провини за провал на Європу.
На щастя, Росія ускладнила реалізацію такої стратегії, надавши докази протилежного. Навіть Трампу буде важко звинуватити Європу в ракетних ударах Росії по цивільному населенню.
З європейського погляду, торговельна війна Трампа та інші його спроби відштовхнути союзників і підірвати міжнародні позиції США видаються важкими для розуміння.
Натомість із китайської перспективи все складається надзвичайно зручно. Самоізоляція США від решти Заходу та примушування союзників шукати інші варіанти — це чудовий розвиток подій для Китаю:
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