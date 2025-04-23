Хорошие и плохие новости — понятия относительные, и с момента прихода Трампа к власти граница между ними все больше размывается. Сегодняшний "луч света в темном царстве" заключается в том, что если США действительно откажутся от своего мирного плана по Украине, то среди всех возможных плохих сценариев этот может оказаться наименее плохим.

Если США признают поражение — как это фактически сделал госсекретарь Марко Рубио в своих заявлениях — это будет гораздо лучше для Европы и Украины, чем более изощренная стратегия со стороны США, которая заключалась бы в перекладывании вины за провал на Европу.

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К счастью, Россия усложнила реализацию такой стратегии, предоставив доказательства обратного. Даже Трампу будет сложно обвинить Европу в ракетных ударах России по гражданскому населению.

С европейской точки зрения торговая война Трампа и другие его попытки оттолкнуть союзников и подорвать международные позиции США кажутся трудными для понимания.

Зато с китайской перспективы все складывается чрезвычайно удобно. Самоизоляция США от остального Запада и принуждение союзников искать другие варианты — это прекрасное развитие событий для Китая: