дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії

Індія намагається балансувати між силами відштовхування, які превалюють на світовій арені

Поки у Вашингтоні очільник першої економіки світу намагається знайти шлях до припинення чи не найбрутальнішої війни XXI століття, друга, третя і четверта економіки готуються до нового політичного сезону.

Погана новина полягає в тому, що ми перебуваємо ще тільки на початку встановлення стійкого, тривалого і справедливого миру в Україні.

Добра – що обриси нового світового порядку обіцяють стати чіткішими вже найближчим часом, і ми, як здається, опиняємося на правильній його стороні.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net