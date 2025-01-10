Важко перебільшити, наскільки швидко та докорінно змінилися сучасні поля бою за останні три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наземна війна ведеться майже виключно за допомогою FPV-дронів.

Ці дрони мають три важливі характеристики. По-перше, вони надзвичайно дешеві, порівнюючи зі своїми попередниками. Завдяки низькій ціні вони є витратними матеріалами: сьогодні аматорський FPV-дрон можна придбати лише за кілька сотень доларів. Хоча багато деталей раніше поставлялися з Китаю, але й Україна, й Росія розвинули масштабні внутрішні виробництва.

Друга важлива характеристика — точність. FPV-дрон, який несе вибуховий заряд, може бути спрямований на найбільш уразливу частину бронетехніки, пролетіти через відкрите вікно будівлі або атакувати окремих піхотинців. До того ж навчання оператора дрона значно дешевше і займає набагато менше часу, ніж підготовка пілота. Я знаю це, бо за останні кілька років сам навчився керувати FPV-дронами.