Трудно преувеличить, сколь быстро и коренным образом изменились современные поля боя за последние три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Наземная война ведется почти исключительно с помощью FPV-дронов.

Эти дроны обладают тремя важными характеристиками. Во-первых, они очень дешевые по сравнению со своими предшественниками. Благодаря низкой цене они являются расходными материалами: сегодня любительский FPV-дрон можно приобрести всего за несколько сот долларов. Хотя многие детали ранее поставлялись из Китая, но и Украина, и Россия развили масштабные внутренние производства.

Вторая важная характеристика – точность. FPV-дрон, несущий взрывной заряд, может быть направлен на наиболее уязвимую часть бронетехники, пролететь через открытое окно здания или атаковать отдельных пехотинцев. К тому же обучение оператора дрона гораздо дешевле и занимает меньше времени, чем подготовка пилота. Я знаю это, потому что за последние несколько лет сам научился управлять FPV-дронами.