Битва поколінь і діаспор: хто привів Мамдані до перемоги на виборах мера і що чекає на Нью-Йорк

Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

Коли трохи осів пил від сенсаційних підсумків виборів у Нью-Йорку, армія соціологів, демографів та істориків кинулася з'ясовувати, хто і чому проголосував за обрання мером міста такої "темної конячки", як соціаліст-мусульманин Зоран Мамдані, якого республіканці вже назвали "комуністом".

І чому його зліт став таким стрімким. Ще рік тому, коли він уперше оголосив про боротьбу за посаду мера, про нього ніхто нічого не знав навіть у столиці штату Олбані, де він служив в асамблеї Нью-Йорка. У січні цього року полстери оцінювали його шанси на перемогу лише у 8%.

Деталі біографії 111-го мера міста теж вражають. До обрання в асамблею він узагалі не мав постійної роботи та стабільного заробітку. Згідно з податковою декларацією за 2024 рік, його дохід становив $1267.

