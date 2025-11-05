Нью-Йорк обрав мером демократа-соціаліста – Зорана Мамдані. Опоненти-республіканці на чолі з президентом Дональдом Трампом можуть використати обіцяні соціалістичні експерименти нового мера, щоб кинути тінь на всіх демократів напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться через рік.

Нью-йоркські мільярдери фактично скидалися грошима, щоби Мамдані не здобув перемогу – зібрали понад $40 млн на кампанію його головного опонента.

Але грошова ставка не спрацювала, і Мамдані отримав під контроль місто із бюджетом у $115 млрд. Для порівняння: ця сума у 2,8 раза вища, ніж Україна отримала міжнародної бюджетної допомоги у 2024-му.

LIGA.net перечитала CNBC, CNN, Politico, The New York Times, Bloomberg, The Times, The Telegraph, Die Welt та переповідає три висновки, які слід зробити з неочікуваної перемоги, яка стала основною темою всіх українських соцмереж.