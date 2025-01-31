Росіяни спочатку вбили людей, а коли отримали адекватну відповідь – почали істерити і влаштували скандал на офіційному рівні

Навколо збитого Росією азербайджанського цивільного літака розпалюється конфлікт. Росіяни з незрозумілою впертістю продовжують ображати Баку та особисто президента Ільхама Алієва своєю неадекватною поведінкою. Азербайджан вирішив відповісти, чим викликав істерію в Москві. І, схоже, це ще не кінець.

Нагадаю, що після серії вкидів із Росії з метою дискредитації розслідування у когось в Баку урвався терпець. І низка азербайджанських медіа отримали дозвіл відзначитися на ґрунті свободи слова.

24 січня канал БакуТВ, який до цього був тісно інтегрований у дружбу з Росією, раптово випустив сюжет, в якому грубо топтав "Русский дом" у Баку (структуру Росспівробітництва). Прямо назвав його осередком сепаратизму та гніздом шпигунства.

Ще одне медіа – Калибер.аз – оприлюднило відомості, що літак був збитий із російського комплексу "Панцир-С1", також цивільне судно росіяни давили РЕБом, дані виконавців Баку відомі.

23-24 січня прямий напад на Алієва опублікував одіозний російський телеграм-канал Силовики. Основна думка: Алієв розпустився, бо втратив страх. Мовляв, треба цей страх повернути.

25 січня Калибер.аз детально розібрав конкретно ці вкиди, прямим текстом позначивши: атаки на Баку координуються російською владою, зокрема – на лінії ФСБ.

Тобто, пікірування відбувалося на рівні медіа, що знаходяться в орбіті влади, конфлікт можна було за командою зупинити. Але ні.

24 січня, вже через кілька годин після сюжету на БакуТВ, голова Росспівробітництва Євгеній Примаков-онук заявив, що його структура подасть на азербайджанський канал до суду. Чим вивів конфлікт на новий рівень – офіційний.

В Баку тактично витримали паузу на вихідних і весь робочий день у понеділок, даючи росіянам шанс відійти. Вони не скористалися.

Тому ввечері понеділка, 27 січня о 21:12 за бакинським часом на сайті Калибер.аз вийшов матеріал із заголовком "Таємниці "Русского дома" в Баку: "Росспівробітництво" погрожує азербайджанським журналістам" і колажем із фізіономією Примакова-онука. Якого в Азербайджані не дуже люблять через Примакова-діда, який, за думкою азербайджанської сторони, є одним із винуватців вбивств мирних жителів під час подій "чорного січня" 1990 року в Баку.

У матеріалі Росспівробітництво наочно й аргументовано представлено як "кришу" для російської шпигунської мережі. Ніяких нових фактів того дня азербайджанці не опублікували, просто зробили добротну підбірку. Показовий був сам факт виходу такого матеріалу. І цей факт викликав істерію.

Вже о 21:30 (!!!) за московським часом (різниця між Москвою і Баку – одна година) була опублікована новина, що МЗС РФ викликало посла Азербайджану і відчитало його за некоректну поведінку азербайджанських медіа.

Тобто, було так боляче й образливо, що протягом години (!) вже сильно після завершення робочого дня (!!!) у МЗС РФ встигли: прочитати матеріал, доповісти за командою, не чекаючи ранку, викликати посла Азербайджану, відчитати його і виставити новину.

Причина: в Москві все правильно розуміють і усвідомлюють, що удар по федеральному чиновнику Примакову санкціонований офіційним Баку.

Але в Баку не злякалися. Доказ: наступного дня Калибер.аз розмістив сюжет на основі згаданого матеріалу на своєму YouTube-каналі.

Далі – більше.

Той самий ресурс 28 січня зробив матеріал – "Росспівробітництво" з вірменським акцентом у Грузії", де ще раз підкреслив шпигунську сутність цієї структури і від душі потоптав тушку агента російського впливу в Грузії Ніколоза Мжаванадзе. Сьогодні, 30 січня, за шаблоном вийшов сюжет на YouTube...

Тобто, росіяни спочатку вбили людей, потім поводилися абсолютно не по-людськи, знущаючись із загиблих і генеруючи брехню в обличчя азербайджанцям, а коли отримали адекватну відповідь – почали істерити і влаштували скандал на офіційному рівні.

Якщо раніше все можна було списати на "перегини" окремих виконавців, тепер це стало офіційною позицією Кремля. Тепер як мінімум Лавров має публічно надрати вуха Примакову, або весь світ побачить: особисто Путін дав команду принижувати Алієва, який поводився твердо, але коректно, не скандалив, неодноразово давав можливість РФ зберегти обличчя. Але Росії комфортно з таким "обличчям", яке є.

Це не просто контрпродуктивна позиція – це доказ неадекватності фігуранта. Кремль поводиться як божевільний собака, що з противниками, що із союзниками.

І вихід лише один.

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