Россияне сначала убили людей, а когда получили адекватный ответ – начали истерить и устроили скандал на официальном уровне

Вокруг сбитого Россией азербайджанского гражданского самолёта разрастается конфликт. Россияне с необъяснимым упорством продолжают оскорблять Баку и лично президента Ильхама Алиева своим неадекватным поведением. Азербайджан решил ответить, чем вызвал истерику в Москве. И похоже это ещё не конец.

Напомню, что после серии вбросов из России с целью дискредитации расследования у кого-то в Баку лопнуло терпение. И ряд азербайджанских медиа получили разрешение отличиться на почве свободы слова.

24 января канал БакуТВ, который до этого был плотно интегрирован в дружбу с Россией, внезапно сделал сюжет, где грубо истоптал Русский дом в Баку (структуру Россотрудничества). Прямо назвав его рассадником сепаратизма и гнездом шпионажа.

Ещё одно медиа – Калибер.аз – обнародовало сведения, что самолёт был сбит с российского комплекса "Панцирь-С1", также гражданское судно россияне давили РЭБом, данные исполнителей Баку известны.

23-24 января прямой наезд на Алиева опубликовал одиозный российский телеграм-канал Силовики. Основная мысль: Алиев обнаглел, потому что потерял страх. Мол, надо этот страх вернуть.

25 января Калибер.аз подробно разобрал конкретно эти вбросы, прямым текстом обозначив: атаки на Баку координируются российской властью, в частности – по линии ФСБ.

Т.е., пикировка шла на уровне медиа, которые находятся в орбите властей, конфликт можно было по команде остановить. Но нет.

24 января, уже через несколько часов после сюжета на БакуТВ, глава Россотрудничества Евгений Примаков-внук заявил, что его структура подаст на азербайджанский канал в суд. Чем вывел конфликт на новый уровень – официальный.

В Баку тактично выдержали паузу в выходные и весь рабочий день в понедельник, давая россиянам шанс отползти. Те не воспользовались.

Поэтому вечером понедельника, 27 января в 21:12 по бакинскому времени на сайте Калибер.аз вышел материал с заголовком "Тайны "Русского дома" в Баку: "Россотрудничество" угрожает азербайджанским журналистам" и коллажем с физиономией Примакова-внука. Которого в Азербайджане не очень жалуют из-за Примакова-деда, являющегося, по мнению азербайджанской стороны, одним из виновников убийств гражданских лиц во время событий "черного января" 1990 года в Баку.

В материале Россотрудничество наглядно и аргументированно представили как "крышу" для российской шпионской сети. Никаких новых фактов в тот день азербайджанцы не опубликовали, просто сделали добротную подборку. Показателен был сам факт выхода такого материала. И этот факт вызвал истерику.

Уже в 21.30 (!!!) по московскому времени (разница между Москвой и Баку – один час) была опубликована новость, что МИД РФ вызвал посла Азербайджана и обругал его за некорректное поведение азербайджанских медиа.

Т.е., было так больно и обидно, что в течение часа (!) уже сильно после окончания рабочего дня (!!!) в МИД РФ успели: прочитать материал, доложить по команде, не дожидаясь утра, вызвать посла Азербайджана, обругать его и выставить новость.

Причина: в Москве всё правильно понимают и осознают, что выпад против федерального чиновника Примакова санкционирован официальным Баку.

Но в Баку не испугались. Доказательство: на следующий день Калибер.аз разместил сюжет на основе упомянутого материала на своём YouTube-канале.

Дальше – больше.

Тот же ресурс 28 января сделал материал – "Россотрудничество" с армянским акцентом в Грузии", где ещё раз подчеркнул шпионскую сущность данной конторы и от души потоптал тушку агента российского влияния в Грузии Николоза Мжаванадзе. Сегодня, 30 января, по шаблону вышел сюжет на ютубе…

Т.е., россияне сначала убили людей, затем повели себя абсолютно не по-людски, глумясь над погибшими и генерируя ложь в лицо азербайджанцам, а когда получили адекватный ответ – начали истерить и устроили скандал на официальном уровне.

Если раньше всё можно было списать на "перегибы" отдельных исполнителей, теперь это стало официальной позицией Кремля. Теперь как минимум Лавров должен публично надрать уши Примакову, либо весь мир увидит: лично Путин дал команду унижать Алиева, который вёл себя твёрдо, но корректно, не скандалил, неоднократно давал возможность РФ сохранить лицо. Но России комфортно с таким "лицом", какое есть.

Это не просто контрпродуктивная позиция – это доказательство невменяемости фигуранта. Кремль ведёт себя как бешеная собака, что с противниками, что с союзниками.

И выход только один.

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