Переговори з терористами закінчено. Хто був зацікавлений в ударі по штаб-квартирі ХАМАС у Катарі
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Що означає удар по штабу ХАМАС у Досі для Близького Сходу
- Які політичні групи в Ізраїлі наполягають на повній відмові від переговорів із ХАМАС
- Чому продовження військових дій входило до планів і керівництва ХАМАС, і влади Ізраїлю.
