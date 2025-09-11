Парадоксально, але після припинення переговорів з полегшенням зітхнули і в ХАМАС, і в Ізраїлі

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Що означає удар по штабу ХАМАС у Досі для Близького Сходу

Які політичні групи в Ізраїлі наполягають на повній відмові від переговорів із ХАМАС

Чому продовження військових дій входило до планів і керівництва ХАМАС, і влади Ізраїлю.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net