LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

  • Що означає удар по штабу ХАМАС у Досі для Близького Сходу
  • Які політичні групи в Ізраїлі наполягають на повній відмові від переговорів із ХАМАС
  • Чому продовження військових дій входило до планів і керівництва ХАМАС, і влади Ізраїлю.  
Читайте також
Перемирʼя на Близькому Сході – перший успіх Трампа. Що це означає для України

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Ізраїльблизький східХАМАСКатарДумки вголос