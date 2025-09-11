Мнение
думки вголос
Переговоры с террористами кончились. Кому был выгоден удар по штаб-квартире ХАМАС в Катаре
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Что означает удар по штабу ХАМАС в Дохе для Ближнего Востока
- Какие политические группы в Израиле настаивают на полном отказе от переговоров с ХАМАС
- Почему продолжение военных действий входило в планы как руководства ХАМАС, так и властей Израиля.
