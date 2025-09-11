Как ни парадоксально, но после прекращения переговоров вздохнули с облегчением и в ХАМАС, и в Израиле

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Что означает удар по штабу ХАМАС в Дохе для Ближнего Востока

Какие политические группы в Израиле настаивают на полном отказе от переговоров с ХАМАС

Почему продолжение военных действий входило в планы как руководства ХАМАС, так и властей Израиля.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net