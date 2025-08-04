Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation



З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Кремль посилив придушення регіонального самоврядування, побоюючись будь-яких проявів незалежності. У деяких регіонах місцеве населення виступило проти такого придушення, і ці настрої людей дедалі більше збігаються з бажаннями регіональних еліт.

Російський політолог Олександр Кинєв зазначив, що з першої половини 2024 року Кремль поступово загострює свою регіональну політику. У перший рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частота ротацій губернаторів знизилася, але незабаром вона повернулася до помітних 32%, а з липня 2024 року було замінено вже 13 губернаторів. Також спостерігається тенденція до проникнення в регіональні адміністративні еліти "учасників СВО" ("спеціальної військової операції" – так у російській офіційній пропаганді називають війну Росії проти України. – Ред.) – кадрових військових або менеджерів, які працювали на "нових територіях".

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net