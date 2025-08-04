Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation



С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Кремль усилил подавление регионального самоуправления, опасаясь любых проявлений независимости. В некоторых регионах местное население выступило против такого подавления, и эти настроения людей все больше совпадают с желаниями региональных элит.

Российский политолог Александр Кынев отметил, что с первой половины 2024 года Кремль постепенно ужесточает свою региональную политику. В первый год после начала полномасштабного вторжения России в Украину частота ротаций губернаторов снизилась, но вскоре она вернулась к существенным 32%, а с июля 2024 года были заменены уже 13 губернаторов. Также наблюдается тенденция к проникновению в региональные административные элиты "участников СВО" ("специальной военной операции" – так в российской официальной пропаганде называют войну России против Украины. – Ред.) – кадровых военных или менеджеров, которые работали на "новых территориях".

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