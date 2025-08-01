Думка
думки вголос
Президент країни – терорист, наркобарон, нафтовий магнат і союзник Кремля
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- США офіційно визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро головою терористичного наркокартелю;
- Мадуро як продовжувач традицій Сімона Болівара – яким насправді був борець за незалежність Латинської Америки;
- Типова доля диктатур – нафтове багатство країни конвертується в економічний занепад.
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