LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

  • США офіційно визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро головою терористичного наркокартелю;
  • Мадуро як продовжувач традицій Сімона Болівара – яким насправді був борець за незалежність Латинської Америки;
  • Типова доля диктатур – нафтове багатство країни конвертується в економічний занепад.
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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
тероризмнаркотрафікгеноцидВенесуелалатинська америка