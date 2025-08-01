LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

США официально признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой террористического наркокартеля;

Мадуро как продолжатель традиций Симона Боливара – каким на самом деле был борец за независимость Латинской Америки;

Типичная судьба диктатур – нефтяное богатство страны конвертируется в экономический упадок.

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