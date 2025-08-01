Мнение
думки вголос
Президент страны – террорист, наркобарон, нефтяной магнат и союзник Кремля
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- США официально признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой террористического наркокартеля;
- Мадуро как продолжатель традиций Симона Боливара – каким на самом деле был борец за независимость Латинской Америки;
- Типичная судьба диктатур – нефтяное богатство страны конвертируется в экономический упадок.
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