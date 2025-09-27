Зловживання адміністративним ресурсом, підкуп, невключення частини виборців до списків, обмеження доступу до медіа та інші форми порушень на виборах підривають довіру до них та делегітимізують їхній результат. Однак є один різновид порушень, який не лише порушує демократичний порядок передання влади, а й становить загрозу для суверенітету й безпеки держави загалом – іноземне втручання у вибори.

Спроби Росії впливати на вибори й референдуми як частина агресивної політики Кремля визнані офіційно, зокрема в нещодавній резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи "Зовнішнє втручання: загроза демократичній безпеці в Європі" (2593) 2025 року та Резолюції Європарламенту щодо нових звинувачень у втручанні Росії в діяльність Європейського парламенту, у майбутні вибори до ЄС та впливу на Європейський Союз (2024/2696(RSP) 2024 року.

Для України ці загрози не нові, але нині загроза російського впливу на вибори є екзистенційною – від неї може залежати існування держави навіть у разі припинення бойових дій.

