Протидія російському втручанню у вибори: законодавча рамка Молдови
Зловживання адміністративним ресурсом, підкуп, невключення частини виборців до списків, обмеження доступу до медіа та інші форми порушень на виборах підривають довіру до них та делегітимізують їхній результат. Однак є один різновид порушень, який не лише порушує демократичний порядок передання влади, а й становить загрозу для суверенітету й безпеки держави загалом – іноземне втручання у вибори.
Спроби Росії впливати на вибори й референдуми як частина агресивної політики Кремля визнані офіційно, зокрема в нещодавній резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи "Зовнішнє втручання: загроза демократичній безпеці в Європі" (2593) 2025 року та Резолюції Європарламенту щодо нових звинувачень у втручанні Росії в діяльність Європейського парламенту, у майбутні вибори до ЄС та впливу на Європейський Союз (2024/2696(RSP) 2024 року.
Для України ці загрози не нові, але нині загроза російського впливу на вибори є екзистенційною – від неї може залежати існування держави навіть у разі припинення бойових дій.
