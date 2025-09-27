Злоупотребление административным ресурсом, подкуп, невключение части избирателей в списки, ограничение доступа к медиа и другие формы нарушений на выборах подрывают доверие к ним и делегитимизируют их результат. Однако есть один вид нарушений, который не только нарушает демократический порядок передачи власти, но и представляет угрозу для суверенитета и безопасности государства в целом – иностранное вмешательство в выборы.

Попытки России влиять на выборы и референдумы как часть агрессивной политики Кремля официально признаны, в частности, в недавней резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы "Внешнее вмешательство: угроза демократии и безопасности в Европе" (2593) 2025 года и Резолюции Европейского парламента о новых обвинениях во вмешательстве России в деятельность Европейского парламента, будущие выборы в ЕС и влияние на Европейский Союз (2024/2696(RSP) 2024 года.

Для Украины эти угрозы не новы, но сейчас угроза российского влияния на выборы становится экзистенциальной – от нее может зависеть существование государства даже в случае прекращения боевых действий.

