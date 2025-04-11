На жаль, воєнне зіткнення Росії з НАТО перестало бути суто гіпотетичним. Згадайте, яким божевільним здавався путінський план захопити Київ за три дні. Зрештою, цей план цілком закономірно провалився, але спроба його реалізації коштувала нашій країні безлічі життів. Тож не варто недооцінювати можливість війни Росії з НАТО. "Неймовірно" не означає "неможливо".

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І на ще більший жаль, у Росії досі зберігається можливість завдати НАТО поразки. Звісно, не варто драматизувати – ні про який штурм Берліна чи бомбардування Лондона не йдеться. Але це і не потрібно. Поразка не обов’язково означає беззастережну капітуляцію на руїнах столиці після повномасштабної війни. Поразка – це такий повоєнний лад, який гірший за довоєнний. І Путін все ще здатний вибудувати новий міжнародний порядок, в якому НАТО просто не знайдеться місця.