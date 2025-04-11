К сожалению, военное столкновение России с НАТО перестало быть исключительно гипотетическим. Вспомните, каким безумным казался путинский план захватить Киев за три дня. В конце концов, этот план закономерно провалился, но попытка его реализации стоила нашей стране множества жизней. Так что не стоит недооценивать возможность войны России с НАТО. "Невероятно" не означает "невозможно".

Читайте также Почему Путин не спешит закончить войну

И еще печальнее то, что у России до сих пор сохраняется возможность нанести НАТО поражение. Конечно, не стоит драматизировать — речь не идет ни о штурме Берлина, ни о бомбардировке Лондона. Но это и не требуется. Поражение — это не обязательно безоговорочная капитуляция на руинах столицы после полномасштабной войны. Поражение — это такой послевоенный порядок, который хуже довоенного. И Путин все еще способен выстроить новый международный порядок, в котором для НАТО просто не найдется места.