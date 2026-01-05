Колонка публікується в межах циклу "Світ у 2026 році" – спільного проєкту Project Syndicate та LIGA.net

ВАШИНГТОН, округ Колумбія – Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Близький Схід зіткнувся з найгострішою та наймасштабнішою кризою за останні десятиліття. Кричущі дії ХАМАС продемонстрували, що він все ще становить серйозну загрозу для безпеки Ізраїлю, а реакція ізраїльського уряду спричинила низку конфліктів, які сколихнули регіон.

Остання війна в Газі призвела до глибокої гуманітарної катастрофи, наслідки якої відчуватимуться ще довго після завершення бойових дій. Конфлікт також швидко переріс у більш широку війну між Ізраїлем і "Віссю опору", що базується в Ірані, перетворивши Ліван, Сирію, Ємен, Іран і навіть Катар на фронти бойових дій. Ізраїль здобув важливі перемоги в кожній з них, розгромивши ХАМАС та Хезболлу (ліквідувавши її керівництво), значно зменшивши вплив Ірану в Леванті, завдавши значної шкоди військовій та ядерній інфраструктурі Ісламської Республіки.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net